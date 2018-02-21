Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeleri çiftçiyi sevindirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, dün gerçekleştirilen "Çiftçiler Buluşması; Üreten Çiftçi, Büyüyen Anadolu, Gelişen Türkiye" adlı programda açıkladığı tarım ve hayvancılık verilecek yeni desteklere ilişkin açıklaması üreticileri sevindirdi. Bursa Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Karacabey Şubesi Başkanı Erdoğan Dereli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Mazot maliyetinin yarısını biz ödeyeceğiz. Tarım Kredi Kooperatifleri üyesi yetiştiricilere TİGEM aracılığıyla Ziraat Bankasından kredi kullandırarak 300 başa kadar damızlık koyunu ve yemini temin edeceğiz. Yetiştiricilere yüzde 10 sübvansiyonlu kredi sağlanacak, yetiştiriciler sosyal güvence kapsamına alınacak." şeklindeki sözlerinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Dereli, ilçenin Karacabey merinosu ile adeta dünyada nam saldığını dile getirerek, "Aracılar et alımında genel olarak Karacabey'i tercih ediyorlar. Buradan aldıkları etleri başta İstanbul olmak üzere birçok il ve ilçeye götürerek satıyorlar. Etindeki lezzetin sebebi hayvanın beslenmesidir. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı desteklerle hayvancılığın daha da iyi bir konuma geleceğine inanıyoruz." ifadesini kullandı. "15 bin lira üreticimize fayda sağlanmış olacak" Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Sadi Aktaş, desteklerin çiftçilere olumlu katkılar sağlayacağını belirtti. Aktaş, "Yenişehir Ovası'ndaki 520 bin dönüm ekilebilir tarım arazisinde traktörlerle yaptığımız çalışmalarda ürün ekiminden hasadına kadar her şeyi mazotla yapıyoruz. Tabii ki bu durum çiftçimizi olumlu yönde etkiler. Bir çiftçinin sezon boyunca ortalama mazot tüketimi 30 bin liradır. Bu açıklamayla beraber 15 bin lira üreticimize fayda sağlanmış olacak. Tarımla uğraşan, bu işi yapan tüm çiftçileri memnun eden bir açıklama.'' diye konuştu.

"Çiftçi vatan sevgisiyle üretim yapıyor"

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesi Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, üretimin ve tarımın desteklenmesi gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan yetiştiricilere yönelik desteklerin üreticiyi umutlandırdığını dile getiren Buluşan, şunları söyledi: "Bunun ülkemizdeki kırmızı et açığının kapatılmasına önemli katkısı olacaktır. Bu planla köyden şehre göçün de önüne geçilecektir. 28 Şubat'tan itibaren çiftçilerin mazot maliyetinin yarısının devlet tarafından ödenecek olması bizi çok umutlandırdı. Ülkemiz önemli bir dönemden geçiyor. Çiftçi vatan sevgisiyle üretim yapıyor. Bizim için akaryakıt desteği çok önemli. Zirai giderlerimiz üreticimizi çok sıkıntıya sokuyor. Traktörümüz ve biçerimize mazot istiyoruz. Halka hizmet edeceğimiz aleti kullanmak adına mazot desteği istiyoruz. Cumhurbaşkanımızın müjdeleri bugünü adeta çiftçiler gününe çevirdi. Biz üretmekten vazgeçmeyeceğiz. Devletimizin çiftçiye verdiği destek ülkemizi güçlendirir."

"Üretici zevkle, daha bir iştahla üretim yapacaktır"

Yalova Ziraat Odası Başkanı Şaban Beşli de 2003 yılından beri tüm oda başkanlarının 'çiftçinin 3 sorunu var; biri mazot, ikincisi gübre, üçüncüsü ilaç." dediğini belirterek, "Biz bunun mücadelesinin verdik. Mazot giderinin yarısını devletin ödemesi çiftçiyi çok sevindirdi. Çünkü en büyük giderimiz mazot gözüküyor. İnşallah bundan sonraki dönemde ilaç ve gübrede de destekler böyle olur." dedi. Beşli, şunları kaydetti: "Çiftçinin en büyük sıkıntılarından biri de pazar bulunamaması. İnşallah devletimiz bu konuda da bir çalışma yapıp bize destek olursa üretici gönül rahatlığıyla üretip gönül rahatlığıyla satışını yapar, gönül rahatlığıyla da kendisine, yuvasına bakacak parayı kazanmış olur. Cumhurbaşkanımıza çiftçiler adına teşekkür ediyorum. Tabii şimdi maliyetler böyle düşünce üretici zevkle daha bir iştahla üretim yapacaktır. Bu büyük artı olacaktır." "Ekim alanları daha çok artacak" Bilecik Ziraat Odası Başkanı Ahmet Sevinen de desteklerin çiftçiyi rahata kavuşturacağını söyledi.

Destekler sayesinde ekim alanlarının daha da çok artacağını düşündüğünü dile getiren Sevinen, "Bilecik çiftçisi adına Sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize, çiftçimize vermiş olduğu yüzde 50 mazot desteğinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bilecik tarım alanında büyük öneme sahip. Türkiye'mizin ikinci Antalya'sı." ifadesini kullandı.