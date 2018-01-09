Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Hedef THY’yi filoda dünya devi yapmak
THY’nin dünyanın dört bir yanından gelen 500 yöneticisini kabul eden Cumhurbaşkanı Erdoğan “Yeni Havalimanı ile hedefimiz, THY’yi dünyanın en büyük filosuna sahip uçak şirketi haline getirmek” dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üst yönetimle birlikte dünyanın dört bir tarafından gelen 500 kişilik THY ekibini kabul etti. Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi’nde THY çalışanlarına seslenen Erdoğan “Yeni Havalimanı’yla ilk hedefimiz, dünyanın en uç noktasına uçuş yapan THY’yi, dünyanın en büyük filosuna sahip uçak şirketi haline de getirmek” dedi.
74 MİLYON YOLCU
Türkiye’nin gelişme ve büyüme tarihi ile THY’nin tarihinin birbiriyle paralel olduğuna işaret eden Erdoğan, 1933 yılında 5 uçakla hizmet vermeye başlayan THY’nin, 1982’de 27 uçağa, 2002’de de 66 uçağa ve 103 uçuş noktasına ancak ulaşabildiğini söyledi. Erdoğan, en büyük atılımlarını son 15 yılda yapan THY’nin bugün 331 uçakla ve çok daha büyük hedeflere ulaşmak suretiyle dünyada bu sektörde olanları kendine hayran bıraktığını ifade etti. Bugün dünyanın 120 farklı ülkesindeki 300 havalimanına sefer düzenleyen THY’nin, ‘dünyanın en çok noktaya uçan şirketi’ unvanına sahip olduğunu vurgulayan Erdoğan “Bir numara. 2005-2015 yılları arasında 12 milyar dolar değerinde 196 uçağı bünyesine katan, 2016 yılında 3 milyar dolarlık bir yatırımla hamlesini devam ettiren şirketimizin önümüzdeki yıl hedefi de büyüktür. Zaten aralık, özellikle THY’nin tarihinde bir rekordur. Bu çok çok önemli. İnşallah önümüzdeki aylar bunun çok daha farklı olacağının müjdesini veriyor” diye konuştu. Erdoğan, en son gerçekleştirdiği Fransa ziyaretini anımsatarak “Airbus firmasından geniş gövdeli 20+5 uçaklık bir siparişin ön anlaşmasının imzalanmasına Sayın Macron ile birlikte şahitlik ettik” dedi.
Şirketin 2018 yılı için 33 milyonu iç hatlar, 41 milyonu dış hatlar olmak üzere toplam 74 milyon yolcu ile 1.3 milyon ton kargo taşımayı ve 11.8 milyar dolar gelir elde etmeyi hedeflediğini bildiren Erdoğan, şöyle devam etti: “Özellikle İstanbul’da inşası süren yeni havalimanımızın hizmete girmesiyle THYnin önüne çok daha büyük fırsatlar çıkacaktır. Eskiden otobüslerin, kamyonların, bıçkın şoförlerin kullandığı otomobillerin arkasına ‘rakibim THY’ yazardı. Bir de çocukluğumu şöyle hatırlıyorum, uçak sesi duyacağımız zaman mahallede sırt üstü yatar, uçağın geçişini izlerdik. Nereden nereye. Şirketimiz, hava yolu taşımacılığını öyle bir hale getirdi ki artık sırt üstü yatmaya filan gerek kalmadı, zira şimdi otobüslerden ucuz fiyatlarla uçaklarımız yolcu taşıyor.”
KOLLARI SIVAYALIM
Erdoğan, şirketin 2023 hedeflerine ulaşacağına inandığını belirterek, şunları kaydetti: “Burada, şirket yönetimine 2053 vizyonu için ‘kollarını sıvamaları tavsiyesinde’ özellikle bulunmak istiyorum. Bugünden harekete geçmezsek 2053’ü hakkıyla değerlendiremeyiz. Yeni havalimanıyla ilk hedefimiz, dünyanın en uç noktasına uçuş yapan THY’yi, dünyanın en büyük filosuna sahip uçak şirketi haline de getirmektir.”
Ekip, 777 ile Antalya’da
THY’nin şirket toplantısı için Antalya’ya gideceğini öğrendiğini ve THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı ile yaptığı kısa konuşmayı aktaran Erdoğan “Antalya’ya kaç uçakla gidiyorsunuz?’ dedim. ‘İki tane 777 ile gidiyoruz.’ dedi. Bakın, 777 ile... Önce işe sizden başlıyor. Kendi ekibini 777 ile gezdirmeyen, getirip götürmeyen bir THY’den de bir şey olmaz” dedi.
Havacılıkta söz sahibiyiz
Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, Türk havacılık sektörününün, dünyayı takip eden değil, dünya tarafından takip edilen bir konuma geldiğini söyledi. Arslan, 2002’de 35 milyon olan iç hat-dış hat yolcu sayısının, geçen yıl itibarıyla 193 milyon 300 bin ile rekor kırdığını belirterek “Türkiye Avrupa’da ilk üçün içerisinde yer alır hale geldik. Artık havacılık alanında uluslararası arenada da söz sahibi bir ülkeyiz. Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü’nün 170 üyesinin 156’sının oyunu alarak 2016-2019 arası konsey üyesi ülke, karar verici ülke konumuna geldik” dedi.
İlker Aycı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, üzerinde Arapça ‘Elif’ harfi bulunan tablo takdim etti.
‘Bu unvanı hak ediyoruz’
THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Mehmet İlker Aycı, “Sorunsuz bir taşınma için taşındıktan sonra, yolcularımıza dünyanın en büyük transfer merkezlerinden birinde, en modern teknolojilerle donatılmış yeni evimizde hizmet vermekten gurur duyacağız” dedi. Aycı, THY’nin bugün dünyanın en değerli havayollarından birisi olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti: “Son 7 yılda tam 6 kez ‘Avrupa’nın en iyi havayolu’ unvanını ele geçirdik. Görülüyor ki ‘Avrupa’nın en iyi havayolu’ unvanını hak ediyoruz” diye konuştu.
Yabancılar övgüyle söz ediyor
THY’nin ülkenin en ücra köşelerine kadar uzanan uçuş hatları ve hizmet kalitesiyle milletin gönlüne girmeyi başardığını ifade eden Erdoğan, aynı başarının dünya çapında tezahür ettiğini görmekten gurur duyduklarını belirtti. Erdoğan, dünyanın neresine giderlerse gitsinler konuştukları tüm yabancıların THY’den övgüyle bahsettiklerini, özellikle tüm hostes hizmetlerinden tutun ikramlara varıncaya kadar hepsinden iftiharla söz edildiğini dile getirdi.
REKABET KALİTE GETİRDİ
THY’nin daha da iyi olacağınına inandığını vurgulayan Erdoğan, “Son 10-15 yılda dünya havayolu taşımacılığında hizmet standartlarının yükselmesinde THY’nin büyük katkısı vardır. Rekabet kaliteyi getirir. Her konuda çığır açan bir anlayış şirketimizi bugünkü durumuna getirmiştir. Artık havayolu taşımacılığında standartları görmek isteyen herkes gelip nereye bakacak? THY’ye bakacak. Bu duruma geldik” dedi.
Yaptığınız tanıtım ölçülmez
Erdoğan, Türkiye’nin küresel düzeyde görünürlüğü en yüksek değerinin THY olduğunu ifade etti. Her gün dünyanın yüzlerce farklı noktasına Türkiye’nin bayrağını taşıyan THY’nin yaptığı tanıtımın bedelini parayla ölçmenin mümkün olmadığını vurgulayan Erdoğan, diğer hizmetlerin yanı sıra ülkenin tanıtımına yaptığı katkı nedeniyle THY’ye ve tüm mensuplarına teşekkür etti.
THY’YE BORÇLUYUZ
Erdoğan, Türkiye’nin TİKA, Yurt dışı Türkler ve Akraba Topluluklar, Yunus Emre Enstitüsü, Maarif Vakfı, Kızılay, AFAD’la yurt dışında oluşturduğu o büyük fotoğrafın en önemli unsurlarında birinin de THY olduğunu söyledi. Erdoğan “Eğer bugün ülkemizde dünya çapında başarılara imza attığımız bir havacılık sanayisi varsa bunu önemli ölçüde THY’ye borçluyuz” dedi.,
Turkish Cargo 15 atı Türkiye’ye uçurdu
Dünyada en büyük kargo şirketleri sıralamasında ilk beş arasına girme hedefi olan Turkish Cargo, ABD’den Türkiye’ye 15 tane at taşıdı. Turkish Cargo atları, Şikago’dan İstanbul’a özel olarak tasarlanmış, kaydırmaz zemine ve oval kenarlara sahip beş stallu (özel at ahırı) kullanılarak konforlu bir şekilde getirildi. Uluslararası kurallar gereği yalnız başına taşınmalarına izin verilmeyen atlara, uçuş süresince bakıcıları ve IATA Live Animals Regulation (LAR) sertifikalı Turkish Cargo personeli eşlik etti. Atlar, kolay hareket imkanı sağlayan özel yükleme kapıları aracılığıyla Türkiye’deki sahiplerine sağlıklı bir şekilde teslim edildi.
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