Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Hedef THY’yi filoda dünya devi yapmak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üst yönetimle birlikte dünyanın dört bir tarafından gelen 500 kişilik THY ekibini kabul etti. Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi’nde THY çalışanlarına seslenen Erdoğan “Yeni Havalimanı’yla ilk hedefimiz, dünyanın en uç noktasına uçuş yapan THY’yi, dünyanın en büyük filosuna sahip uçak şirketi haline de getirmek” dedi.

74 MİLYON YOLCU

Türkiye’nin gelişme ve büyüme tarihi ile THY’nin tarihinin birbiriyle paralel olduğuna işaret eden Erdoğan, 1933 yılında 5 uçakla hizmet vermeye başlayan THY’nin, 1982’de 27 uçağa, 2002’de de 66 uçağa ve 103 uçuş noktasına ancak ulaşabildiğini söyledi. Erdoğan, en büyük atılımlarını son 15 yılda yapan THY’nin bugün 331 uçakla ve çok daha büyük hedeflere ulaşmak suretiyle dünyada bu sektörde olanları kendine hayran bıraktığını ifade etti. Bugün dünyanın 120 farklı ülkesindeki 300 havalimanına sefer düzenleyen THY’nin, ‘dünyanın en çok noktaya uçan şirketi’ unvanına sahip olduğunu vurgulayan Erdoğan “Bir numara. 2005-2015 yılları arasında 12 milyar dolar değerinde 196 uçağı bünyesine katan, 2016 yılında 3 milyar dolarlık bir yatırımla hamlesini devam ettiren şirketimizin önümüzdeki yıl hedefi de büyüktür. Zaten aralık, özellikle THY’nin tarihinde bir rekordur. Bu çok çok önemli. İnşallah önümüzdeki aylar bunun çok daha farklı olacağının müjdesini veriyor” diye konuştu. Erdoğan, en son gerçekleştirdiği Fransa ziyaretini anımsatarak “Airbus firmasından geniş gövdeli 20+5 uçaklık bir siparişin ön anlaşmasının imzalanmasına Sayın Macron ile birlikte şahitlik ettik” dedi.

Şirketin 2018 yılı için 33 milyonu iç hatlar, 41 milyonu dış hatlar olmak üzere toplam 74 milyon yolcu ile 1.3 milyon ton kargo taşımayı ve 11.8 milyar dolar gelir elde etmeyi hedeflediğini bildiren Erdoğan, şöyle devam etti: “Özellikle İstanbul’da inşası süren yeni havalimanımızın hizmete girmesiyle THYnin önüne çok daha büyük fırsatlar çıkacaktır. Eskiden otobüslerin, kamyonların, bıçkın şoförlerin kullandığı otomobillerin arkasına ‘rakibim THY’ yazardı. Bir de çocukluğumu şöyle hatırlıyorum, uçak sesi duyacağımız zaman mahallede sırt üstü yatar, uçağın geçişini izlerdik. Nereden nereye. Şirketimiz, hava yolu taşımacılığını öyle bir hale getirdi ki artık sırt üstü yatmaya filan gerek kalmadı, zira şimdi otobüslerden ucuz fiyatlarla uçaklarımız yolcu taşıyor.”

KOLLARI SIVAYALIM

Erdoğan, şirketin 2023 hedeflerine ulaşacağına inandığını belirterek, şunları kaydetti: “Burada, şirket yönetimine 2053 vizyonu için ‘kollarını sıvamaları tavsiyesinde’ özellikle bulunmak istiyorum. Bugünden harekete geçmezsek 2053’ü hakkıyla değerlendiremeyiz. Yeni havalimanıyla ilk hedefimiz, dünyanın en uç noktasına uçuş yapan THY’yi, dünyanın en büyük filosuna sahip uçak şirketi haline de getirmektir.”