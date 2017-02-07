"Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla ciddi istihdam oluşturulacaktır"

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Nail Olpak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı istihdam seferberliğini desteklediklerini belirterek, "Bu önemli çağrıyla mart sonuna kadar ciddi bir istihdam oluşturulacağını temenni ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Olpak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın istihdam seferberliği çağrısıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, ülke ekonomisinde sürdürülebilir kalkınma ve küresel rekabet gücü için mevcut istihdam politikalarının daha üst seviyelere taşınması gerektiğini kaydetti.

Bunu gerçekleştirebilmek için iş dünyasının istihdam kapasitesini artırmaya yönelik politikalarda daha aktif ve cesur olması gerektiğini belirten Olpak, "Zira işsizlik oranının Ekim 2016 döneminde yüzde 11,8 seviyesine yükseldiğini görüyoruz. Bu bağlamda, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün TOBB Türkiye Ekonomi Şurası'nda açıkladığı istihdam seferberliğini iş dünyası adına destekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Olpak, istihdam seferberliğinin işsizlik oranını düşürürken istihdam ve üretimde artışı getireceğine işaret ederek, "İşsizliğin azalması ve istihdam ile üretimin artışı daha güçlü bir Türkiye için zaruridir. İş alemi olarak, bu önemli çağrıyla mart sonuna kadar ciddi bir istihdam oluşturulacağını temenni ediyoruz." yorumunu yaptı.