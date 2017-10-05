Cumhurbaşkanlığı: Kamuoyu kasten yanıltılıyor

Bu tür iddiaları dile getirenlerin, tıpkı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin ilk faaliyete geçtiği dönemde karalama girişimlerinde bulunmuş olanlar misali, hesap yapmayı bilmediklerinin anlaşıldığı ve söz konusu algı operasyonlarının ciddiye alınmaya değer olmadığı ifade edildi.

İTİBARDA TASARRUF OLMAZ

Açıklamada “Türkiye Cumhuriyeti devletinin en yüksek temsil makamı, dolayısıyla ülkemizin vitrini olan Cumhurbaşkanlığı nezdindeki faaliyetlerin ‘itibarda tasarruf olmaz’ anlayışıyla, ülkemizin vakarına yaraşır şekilde yürütülme mecburiyeti vardır. Bununla birlikte tüm bu hizmetler, hem Türkiye’nin büyüklüğüne ve itibarına yakışır kalitede hem de en uygun maliyetlerle gerçekleştirilmiştir” ifadelerine yer verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın her vesilesiyle dile getirdiği ‘milletin evi’ olan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi bünyesinde, vatandaşlara 24 saat hizmet verecek ve 5 milyon cilt kitaptan oluşacak Türkiye’nin en büyük kütüphanesi ile toplantı ve sergi salonlarının yapımının halen devam ettiği anımsatıldı