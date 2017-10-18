Cumhuriyet’in ilk konut projesine yeni çehre

Ankara'nın merkez semti Kızılay’ın kalbinde yer alan Saraçoğlu Mahallesi, Emlak Konut’un geliştireceği proje ile özgün dokusu korunarak yeniden hayat bulacak. Emlak Konut 3 Temmuz 2017 tarihli Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Ankara’da Maliye Bakanlığı’yla beraber yeni bir dönüşüm projesine daha imza atacak. Ankara’nın merkezinde 121 bin metrekarelik alanda çınar ve kestane ağaçlarıyla çevrelenmiş yemyeşil dokusuyla Saraçoğlu Mahallesi’nde 1940’lı yıllarda Emlak Konut tarafından geleneksel Türk Evi kurgusuyla yapılan konutlar,yine Emlak Konut tarafından kentsel dönüşümle inşa edilecek.

TÜRK EVİ TEMASI

Saraçoğlu Mahallesi’nin Türkiye’nin geleneksel mimari tarihi açısından çok önemli olduğunu ifade eden Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum: “Türkiye’nin en büyük gayrimenkul yatırım ortaklığı olarak geliştirdiğimiz projelerimizde öncelikli misyonlarımızdan biri kültürel mirasımızın devamlılığını sağlamak. Cumhuriyetimizin ilk dönemleri olan 1940’lı yıllarda kamu çalışanlarına ev sahipliği yapmak için tasarlanan ve milli mimarlık anlayışının örneklerinden olan Saraçoğlu mahallesini geçmişine uygun olarak Türk Evi temasının yansımalarını göreceğimiz şekilde yeniden projelendiriyoruz. Süreci çok yakından titizlikle takip eden Sayın Maliye Bakanımız Naci Ağbal’ın da açıklamalarında belirttiği gibi bütün yapılar korunarak bugünden daha yeşil ve tüm Ankara halkının daha aktif bir halde kullanacağı bir mahalle olarak yapılmasını planlıyoruz” dedi.

İNSAN ODAKLI CAZİBE MERKEZİ

Emlak Konut’un hayata geçireceği kentsel dönüşüm projesi ile Saraçoğlu Mahallesi doğayla birlikte yaşama imkanı sunan, insan odaklı ve bölge esnafıyla bütünleşen bir cazibe merkezine dönüşecek. Proje alanı Kızılay’da yer aldığı için oldukça kuvvetli bir toplu taşıma ağına yakın bir noktada bulunuyor. Öte yandan projeye geniş karayolu bağlantıları sayesinde alana erişim de kolaylıkla sağlanıyor.