Daha lüks ve akıllı

Ford’un yeni 2.0L EcoBlue motoru ile donatılan Custom serisi, yeni Transit Custom ile dayanıklı Transit ailesini konfor ve teknolojide bir üst seviyeye taşırken, yeni Tourneo Custom ile de VIP kullanımlar başta olmak üzere şık tasarım, premium fonksiyonel iç mekanı ile yolcu taşımacılığında iddiasını artırıyor.

TÜRKİYE’DE ÜRETİLİYOR

Ford Otosan Pazarlama, Satış ve Satış Sonrasından sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Özgür Yücetürk yaptığı açıklamada: “Türkiye’de üreterek başta Avrupa olmak üzere dünya pazarlarına ihraç ettiğimiz ve pazara sunduğumuz günden itibaren hem Türkiye hem Avrupa’da önemli bir başarı kazanan Custom modelimizi, müşterilerimizin beklentileri doğrultusunda daha çekici, daha akıllı ve daha verimli olmak üzere geliştirdik. İş hayatınının gereklerini yerine getirmek için güçlü ve verimli EcoBlue motorlara sahip dayanıklı Transit Custom araçlarımızı kullanan ticaret erbabı, aynı zamanda günümüz teknolojilerini her daim yanlarında taşıyarak seyahatleri süresince de işlerini yerine getirebiliyor olacak.”

Yeni Transit ve Tourneo Custom’ın dinamik ve profesyonel ön görünümü, altıgen şekilli ızgarası ve yeni tasarım farlarıyla Ford’un en yeni binek otomobilleriyle aynı tasarım DNA’sını paylaşıyor. En son aydınlatma teknolojilerinin kullanıldığı serinin üst modellerinde gündüz yanan LED farlar ve güçlü HID Xenon dinamik farlar dikkat çekiyor.

Transit Custom ve Tourneo Custom

87 BİN TL’ DEN BAŞLIYOR

Yeni Transit Custom 87 bin 885 TL, Tourneo Custom ise 115 bin 845 TL’den başlayan tavsiye edilen anahtar teslim satış fiyatlarıyla tüm Ford Yetkili Satıcıları’nda müşterileri bekliyor.