Dalin'in civcivi dünya turunda

Göz yakmayan şampuan denildiğinde akla ilk gelen marka Dalin, Türkiye’den sonra dünya pazarlarında da popülaritesini artırıyor. Özellikle civciv karakteri ve sarı ambalajı ile hafızalara kazınan Dalin, bu başarısını dünyaya da yaymayı hedefliyor. Markanın üretici şirketi Kopaş Kozmetik, sadece Dalin değil, ağda markası Sesu, deodorant ve parfüm tarafından ise XO gibi güçlü oyuncuları da bünyesinde barındırıyor. Çerkezköy’de üretim yapan şirket, 500’den fazla kimseye istihdam sağlıyor. 30 ülkeye ihracat yapan Kopaş Kozmetik, markalarını önce bölgesel, ardından da global hale getirmeyi hedefliyor. Şirketin Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Onur Özyurt ile markanın hedeflerini konuştuk. Bu yılı 400 milyon TL ciro ile kapatmayı planlayan şirket, yakın zamanda bu rakamı 1 milyar TL’lere taşımak amacında…

Kopaş Kozmetik ne zaman ve kim tarafından kuruldu? Şirketin hikayesinden bahseder misiniz?

Türkiye’nin sektöründeki ilk firmalarından biri Kopaş Kozmetik… Kuruluşu 1974 yılına dayanıyor. Kurucumuz eczacı Adil Karaağaç. Halen bir aile şirketiyiz. Dalin markası şirketimizin en bilinen markası. 1983 yılında piyasaya sürüldü. Türkiye’nin çocuk bakımda lider markası. Yüzde 47 pazar payına sahibiz. Aynı zamanda çocuklar için geliştirdiğimiz deterjan ve yumuşatıcımız var.

Üretim nerede yapılıyor? Ve Dalin dışındaki markalarınız neler?

Üretimimiz Çerkezköy’de 24 bin metrekarelik bir alan üzerine kurulu fabrikamızda gerçekleşiyor. Portföyümüzdeki ürünlerin hemen tamamını kendimiz üretiyoruz. Dalin dışında, Türkiye’nin en büyük ağda markası Sesu’da bizim markamız. Sesu adet bazında, kendi sektöründe Türkiye’nin en çok satan markası.Deodorant ve parfümde Türkiye’nin yerli markaları arasında ilk 3’e giren XO, markası yine bizim. Yine Alix Avien markasına sahibiz. Renkli kozmetik alanında ürün geliştiriyoruz. Saç boyası kategorisinde ise Alix Natura markamız ile pazardayız.

Ciro rakamı ve büyüme oranlarınız nedir?

Her sene ciro bazında yüzde 25 ile 30 arası büyüyoruz. 3 yılda ciromuzu 2 katına çıkardık. Bu yılı 400 milyon TL ile kapatmayı planlıyoruz. Türkiye’deki rakiplerimiz dünya markası, buna rağmen pazar lideriyiz.

Yurtdışında yeni bir yatırım planı var mı?

Kuzey Afrika ülkeleri yakın zamanda korumacı ithalat vergileri getirdiler, dolayısıyla pazarda var olmak adına bu ülkelerde yatırım yapma zorunluluğu doğdu. Böyle bir planımız da var. Yerel bir ortakla, likit, deodorant ve ağda gurubunda bir yatırım yapmayı planlıyoruz. Bu ortağımız ile o ülkede üretim yapacağız. Büyük bir pazar. Hem Kuzey Afrika hem de bölge ülkelerine oradan ihracat yapacağız.

İhracat tarafından ne gibi faaliyetleriniz var?

Dalin, Sesu ve XO gurubu ile ihracat yapıyoruz. Romanya’da bir şirketimiz var. Doğu Avrupa’nın en büyük dağıtım şirketleri ile bir dağıtım sözleşmesi imzaladık. Sırbistan, Makedonya, Karadağ, Arnavutluk ve Moldova’da bu firma ile faaliyete geçtik. Ayrıca Lübnan, Ürdün, Katar ve Suudi Arabistan’a da ihracatımız bulunuyor.