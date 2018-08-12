Dalin'in civcivi dünya turunda
Sarı civcivi ile tanınan şampuan markası Dalin, bugün 30 ülkenin raflarına ulaşma başarısını gösterdi. Dalin dışında, Sesu ve XO markalarını da üreten Kopaş Kozmetik, yerli üretim gücüyle markalarını dünyanın dört bir yanına yaymayı hedefliyor. Şirketin büyüme takviminde ise önce bölgesel, ardından global marka olmak var…
- KAAN ZENGİNLİ
Göz yakmayan şampuan denildiğinde akla ilk gelen marka Dalin, Türkiye’den sonra dünya pazarlarında da popülaritesini artırıyor. Özellikle civciv karakteri ve sarı ambalajı ile hafızalara kazınan Dalin, bu başarısını dünyaya da yaymayı hedefliyor. Markanın üretici şirketi Kopaş Kozmetik, sadece Dalin değil, ağda markası Sesu, deodorant ve parfüm tarafından ise XO gibi güçlü oyuncuları da bünyesinde barındırıyor. Çerkezköy’de üretim yapan şirket, 500’den fazla kimseye istihdam sağlıyor. 30 ülkeye ihracat yapan Kopaş Kozmetik, markalarını önce bölgesel, ardından da global hale getirmeyi hedefliyor. Şirketin Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Onur Özyurt ile markanın hedeflerini konuştuk. Bu yılı 400 milyon TL ciro ile kapatmayı planlayan şirket, yakın zamanda bu rakamı 1 milyar TL’lere taşımak amacında…
Kopaş Kozmetik ne zaman ve kim tarafından kuruldu? Şirketin hikayesinden bahseder misiniz?
Türkiye’nin sektöründeki ilk firmalarından biri Kopaş Kozmetik… Kuruluşu 1974 yılına dayanıyor. Kurucumuz eczacı Adil Karaağaç. Halen bir aile şirketiyiz. Dalin markası şirketimizin en bilinen markası. 1983 yılında piyasaya sürüldü. Türkiye’nin çocuk bakımda lider markası. Yüzde 47 pazar payına sahibiz. Aynı zamanda çocuklar için geliştirdiğimiz deterjan ve yumuşatıcımız var.
Üretim nerede yapılıyor? Ve Dalin dışındaki markalarınız neler?
Üretimimiz Çerkezköy’de 24 bin metrekarelik bir alan üzerine kurulu fabrikamızda gerçekleşiyor. Portföyümüzdeki ürünlerin hemen tamamını kendimiz üretiyoruz. Dalin dışında, Türkiye’nin en büyük ağda markası Sesu’da bizim markamız. Sesu adet bazında, kendi sektöründe Türkiye’nin en çok satan markası.Deodorant ve parfümde Türkiye’nin yerli markaları arasında ilk 3’e giren XO, markası yine bizim. Yine Alix Avien markasına sahibiz. Renkli kozmetik alanında ürün geliştiriyoruz. Saç boyası kategorisinde ise Alix Natura markamız ile pazardayız.
Ciro rakamı ve büyüme oranlarınız nedir?
Her sene ciro bazında yüzde 25 ile 30 arası büyüyoruz. 3 yılda ciromuzu 2 katına çıkardık. Bu yılı 400 milyon TL ile kapatmayı planlıyoruz. Türkiye’deki rakiplerimiz dünya markası, buna rağmen pazar lideriyiz.
Yurtdışında yeni bir yatırım planı var mı?
Kuzey Afrika ülkeleri yakın zamanda korumacı ithalat vergileri getirdiler, dolayısıyla pazarda var olmak adına bu ülkelerde yatırım yapma zorunluluğu doğdu. Böyle bir planımız da var. Yerel bir ortakla, likit, deodorant ve ağda gurubunda bir yatırım yapmayı planlıyoruz. Bu ortağımız ile o ülkede üretim yapacağız. Büyük bir pazar. Hem Kuzey Afrika hem de bölge ülkelerine oradan ihracat yapacağız.
İhracat tarafından ne gibi faaliyetleriniz var?
Dalin, Sesu ve XO gurubu ile ihracat yapıyoruz. Romanya’da bir şirketimiz var. Doğu Avrupa’nın en büyük dağıtım şirketleri ile bir dağıtım sözleşmesi imzaladık. Sırbistan, Makedonya, Karadağ, Arnavutluk ve Moldova’da bu firma ile faaliyete geçtik. Ayrıca Lübnan, Ürdün, Katar ve Suudi Arabistan’a da ihracatımız bulunuyor.
30 ÜLKEYE iHRACAT
Toplamda 30 ülkeye satış yapıyoruz. Azerbaycan, Gürcistan, Irak, Türkmenistan gibi pazarlarda aktif şekilde varız. 2019’da ciromuzun yüzde 15’inin ihracattan gelmesini bekliyoruz. İleri de Avrupa ve Uzakdoğu pazarına da girmeyi hedefliyoruz.
DISNEY'İ SOLLADI
Markalarınızla ilgili aklınızda kalan ilginç bir hikayeniz var mı?
İlginç bir hikayemizi anlatayım, distribütörlüğünü yaptığımız Japon bebek bezi firması Türkiye’ye geldiğinde pazarı adım adım gezdiler. 2 yıl araştırma yaptılar. Her gittikleri markette bizim ürünleri gördüler. Civcivi görüyorlar hoşlarına gidiyor. Pazara girmeden 60 anne ile bir araştırma yapıyorlar. Dikkat edin bebek bezlerinin üzerinde hep bir karakter olur. Bu Japon firmada ürün üzerine bir karakter koyacak ama ne koyacağına karar veremiyor. Türkiye’de sevilen bir karakter olması gerek tabi… Annelere ‘size Disney karakterleri listesi vereceğiz, çocuğunuzun favori Disney karakterlerini burada işaretleyin” diyorlar… B uarada listeye bizim Dalin civcivini de koyuyorlar. Tam 40 karakter arasından bizim civciv (Disney karakteri olmamasına rağmen) 4’üncü çıkıyor. Ve bunun üzerine bu Japon firma bizimle işbirliğine giderek bebek bezlerinin üzerine bizim civcivi koydular ve “Dalin tavsiye eder” yazısını yazdılar.
EN HIZLI GENEL MÜDÜR!
Şirket olarak yaptığınız bir aktivite var mı?
Biz ekip olarak her yıl İstanbul Maratonu’na kayıt oluyoruz. 60-70 kişilik bir ekip… Eylül-ekim ayında bir de antrenör tutuyoruz ve çalışıyoruz. 2 ay yarışa hazırlanıyoruz. 10 kilometre koşuyoruz. Kendimde Amsterdam Maratonu’nu koşacağım bu yıl (42.6 kilometre). Bunu şirkette yapma sebebim ise ekip çalışmasını daha uyumlu hale getirme isteğiydi. İşyerindeki stresi azaltmak ve motive olmak amacıyla başlattığımız bir projeydi bu. Koşmak bir ekip çalışması aslında aynı ahengi tutturmak hiç de kolay değil. Bunu yapmayan şirketlerin bizim başarılarımız elde etme gibi bir şansları yok. Biz 10 kilometreyi koşuyoruz, bunu 50 dakikada koşan arkadaşımız da var, 90 dakikada koşan da var. Ben bitiş çizgisinde şahsen herkes gelene kadar bekliyorum. Tüm ekip geldiğinde finişte fotoğraf çekiyoruz. Bu çok önemli… Bunu yaparken de biz bağış topluyoruz. Bunun bir sosyal sorumluluk haline de getirdik.
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