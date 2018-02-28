Damat, Hans’a rağmen Avrupa’yı fethediyor
Türk markası Damat’ı gören İtalyan, ‘almayın’ dedi, Alman vize vermedi, İspanyol ise ‘Türk’e kiralık mağazam yok’ dedi. Tüm bu engellemelere rağmen Damat yurt dışında haftada bir mağaza açacak.
- KAAN ZENGİNLİ
Avrupa’da son dönemde yeniden hortlayan Türk düşmanlığı, AB ülkelerinde faaliyet gösteren Türk markalarına da yansıyor. Türkiye’de 210, yurtdışında ise 160 mağazası bulunan Damat, Tween ve D’S Damat markalarının sahibi Orka Holding, bu önyargılı tutum ile karşılaşan markalardan biri… Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi Osman Arar, özellikle Avrupa’daki büyüme süreçlerinde ‘Türk düşmanlığı’ ile ilgili başlarından geçen ilginç olayları anlattı. Türkiye’deki Yapı Kredi Bankası’nın da ortağı olan İtalyan finans devi Unicredit’te çalışan bir banka müdiresinin, Türk markası olmaları hasebi ile çalışanlarının Damat-Tween markalı ürünleri giymemeleri konusunda uyardığını belirten Orakçıoğlu “Yapı Kredi yöneticileri ile görüşerek bu durumu çözdük. Ardından banka müdiresi görevden alındı” dedi. Yine Stuttgart mağaza açılışında, dekorasyonun Türkler tarafından yapılmasını istediklerini ancak, Almanlar’dan vize alamadıklarını belirten Orakçıoğlu; “Dekorasyonun bitmesi için bekledik. Ardından bir Alman firmaya bu işi vermek zorunda kaldık. Türkiye’den getireceğimiz çalışanların 2 katı kadar ücret ödemek zorunda kaldık” dedi.
TÜRKSEN KİRALAMA YOK!
Osman Arar ise Madrid’te güzel bir lokasyonda bir mağaza bulduklarını, ancak 70-80 yaşlarında olan mülk sahiplerinin Türk markası oldukları için kiralama yapmadığını anlattı.
Rusya’ya uçak resimli tişört, işleri karıştırdı
Rusya ile uçak krizi sürecinde de başlarından bir hayli komik bir olay geçtiğiniz anlatan Orakçıoğlu “Türkiye tarafından Rus uçağı düşürüleli henüz 1 hafta olmuş. İkili ülke arasındaki ilişkiler rafa kaldırıldı. Öyle ki, kriz çok büyük… Biz de Rusya mağazalarımıza tişört ve gömlek gönderdik. Ancak gönderdiğimiz ürünlerin üzerinde ‘uçak resmi’ var. Tabi bunu isteyerek ve bilinçli olarak yapmadık. Ama Rus makamlar tarafından bu onlara yapılan bir ‘gönderme’ olarak algılandı. Ve mallarımızı geri çektik. Hatta Rus gümrüğünde bir çok malımız 4-5 ay beklemek zorunda kaldı” diye konuştu.
İhracat kg fiyatında sektörünün lideri
Dünyanın 73 ülkesinde 160 mağazaya sahip olduklarını ve yurt dışı perakende cirolarının 60 milyon dolara ulaştığını belirten Orakçıoğlu “Türkiye’nin geçen yıl hazır giyim ihracat artışı yüzde 0,5 olurken, Orka Holding olarak ihracatımız yüzde 70 arttı. Ancak daha önemlisi; Türkiye ekonomisi için yarattığımız katma değer oldu. İTKİB verilerine göre 2017 yılında Türkiye ihracatı ortalama kilogram birim fiyatı 1,28 dolar, hazır giyim ihracatı ortalama kilogram birim fiyatı 14,92 olurken, Orka Holding olarak üç markamızla ortalama 75 dolara ulaştık” diye konuştu.
20 günde 25 milyon dolarlık satış yaptı
Damat, Tween ve D’S Damat markalarının sahibi Orka Holding, geleneksel Yurt dışı Bayi Buluşmasını adeta Birleşmiş Milletler toplantısına dönüştürdü. 20 günlük toplantıya son dönemde Türkiye’ye karşı yurtdışında oluşturulmaya çalışılan olumsuz algıya rağmen aralarında dünya moda merkezi İtalya, Çin, Almanya, Avustralya ve İspanya’nın da olduğu 82 ülkeden 208 alım heyeti katıldı. Alınan siparişler yüzde 34 artarak 750 bin adete ve 25 milyon dolar değere ulaştı.
500 kişiye yeni iş kapısı açacak
Orka Holding Yönetim Kurulu Üyesi Osman Arar da globalleşme üzerine kurulu 2018 yılı ve sonrası hedeflerine ilişkin olarak şu bilgileri paylaştı: “2018 yılında ciro hedefimiz 750 milyon TL. bunu da yüzde 70 ihracat artışı ile gerçekleştireceğiz. Çalışan sayımızı da 500 kişi artırarak 3 bin 400’e yükseltmek istiyoruz. Bu yıl sonunda mağaza sayısı hedefimiz; yurt içi ve yurt dışı toplam 450 şeklinde. Yurt dışında bu yıl sonuna kadar 53 netleşen mağaza var. Yurt içinde ise 30’a yakın mağaza açılacak” dedi.
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