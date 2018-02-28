Damat, Hans’a rağmen Avrupa’yı fethediyor

Avrupa’da son dönemde yeniden hortlayan Türk düşmanlığı, AB ülkelerinde faaliyet gösteren Türk markalarına da yansıyor. Türkiye’de 210, yurtdışında ise 160 mağazası bulunan Damat, Tween ve D’S Damat markalarının sahibi Orka Holding, bu önyargılı tutum ile karşılaşan markalardan biri… Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi Osman Arar, özellikle Avrupa’daki büyüme süreçlerinde ‘Türk düşmanlığı’ ile ilgili başlarından geçen ilginç olayları anlattı. Türkiye’deki Yapı Kredi Bankası’nın da ortağı olan İtalyan finans devi Unicredit’te çalışan bir banka müdiresinin, Türk markası olmaları hasebi ile çalışanlarının Damat-Tween markalı ürünleri giymemeleri konusunda uyardığını belirten Orakçıoğlu “Yapı Kredi yöneticileri ile görüşerek bu durumu çözdük. Ardından banka müdiresi görevden alındı” dedi. Yine Stuttgart mağaza açılışında, dekorasyonun Türkler tarafından yapılmasını istediklerini ancak, Almanlar’dan vize alamadıklarını belirten Orakçıoğlu; “Dekorasyonun bitmesi için bekledik. Ardından bir Alman firmaya bu işi vermek zorunda kaldık. Türkiye’den getireceğimiz çalışanların 2 katı kadar ücret ödemek zorunda kaldık” dedi.

TÜRKSEN KİRALAMA YOK!

Osman Arar ise Madrid’te güzel bir lokasyonda bir mağaza bulduklarını, ancak 70-80 yaşlarında olan mülk sahiplerinin Türk markası oldukları için kiralama yapmadığını anlattı.

Rusya’ya uçak resimli tişört, işleri karıştırdı

Rusya ile uçak krizi sürecinde de başlarından bir hayli komik bir olay geçtiğiniz anlatan Orakçıoğlu “Türkiye tarafından Rus uçağı düşürüleli henüz 1 hafta olmuş. İkili ülke arasındaki ilişkiler rafa kaldırıldı. Öyle ki, kriz çok büyük… Biz de Rusya mağazalarımıza tişört ve gömlek gönderdik. Ancak gönderdiğimiz ürünlerin üzerinde ‘uçak resmi’ var. Tabi bunu isteyerek ve bilinçli olarak yapmadık. Ama Rus makamlar tarafından bu onlara yapılan bir ‘gönderme’ olarak algılandı. Ve mallarımızı geri çektik. Hatta Rus gümrüğünde bir çok malımız 4-5 ay beklemek zorunda kaldı” diye konuştu.