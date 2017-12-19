Danimarka Merkez Bankası, Bitcoin'e karşı uyardı

Danimarka Merkez Bankası, bitcoin’e yatırım yapmak isteyenleri risklere karşı hazırlıklı olmaya çağırdı ve olası kayıplar halinde finansal düzenleyicilerin suçlanmaması gerektiğini söyledi.

Danimarka Merkez Bankası Başkanı Lars Rohde, hafta başında devlet televizyonuna verdiği demeçte kripto para hakkında, “Ölümcül bitcoin’den uzak durmalısınız” dedi.

Rohde’nin yorumu, yılın başından bu yana değerini yüzde 1.800’ün üzerinde artıran bitcoin’in bir balon olduğuna dair endişeleri destekledi.

Merkez Bankası Başkanı, ayrıca uyarıları görmezden gelen yatırımcıların, olası kayıplar halinde herhangi bir resmi kuruluştan yardım alamayacaklarını ekledi.

Bitcoin’in düzenlenmemiş bir pazar olduğuna dikkat çeken Rohde, işlerin ters gitmesi halinde kripto para yatırımcılarının resmi otoritelere şikayette bulunamayacağını söyledi.

Avrupa devletleri astronomik büyüme oranları kaydeden bitcoin’e karşı harekete geçmeye hazırlanıyor. Fransa ekonomi bakanı, önümüzdeki yıl Arjantin başkanlığında çalışmaya başlayacak G20 grubuna bitcoin’i düzenleme önerisi getireceğini açıklamıştı.