Dar gelirliye tuzla ve silivri’de konut
Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) konut atağına devam ediyor. Özellikle dar ve orta gelirli vatandaşları mahalle konsepti yatay mimari ile inşa edilmiş okulu, sosyal tesisi, camisi ve kreşleri olan sitelerde ev sahibi yapmak isteyen TOKİ, bu amaçla yatırımlarına hız verdi. TOKİ Başkanı Ergün Turan, Kayaşehir’de 605 konutu satışa çıkarttıklarını belirterek yeni projeleri hakkında bilgi verdi. Silivri’de 1400 konutlu bir inşaatın başlayacağını açıklayan TOKİ Başkanı Turan “Silivri’de 1400’e yakın konutun 28 Mart itibariyle ihalesini yapmış olacağız. 8 ve 9. aylarda dar gelirli vatandaşlarımız için 1400’e yakın konutun kurasını çekmiş olacağız. Yıl içerisinde hem Kayaşehir hem de Hoşdere bölgesinde sosyal konut hazırlığımız var. Anadolu yakasında da Tuzla bölgesinde vatandaşlarımıza sosyal konut yapacağız” dedi.
4 FARKLI TİP DAİRE VAR
Kayaşehir’deki projenin mahalle konseptiyle hayata geçtiğini belirten Turan, 2-11 Nisan tarihleri arasında toplanacak olan taleplerin ardından 25 Nisan’da 605 konut için kura çekilişi yapılacağını açıkladı. Turan, dairelerin orta gelir grubuna hitap ettiğini belirterek, “Vatandaşlar istediği daire tipine 5 bin lira peşinat bedeli yatırarak kuraya katılacaklar.Hak sahiplerini belirleyeceğiz. Mahalle kültürünü bu projemizde yaşatacağız.Projede 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 olmak üzere farklı daire tipleri var” dedi.
PROJEMİZİ GEZEBİLİRLER
Turan, TOKİ’nin 4 yıldır uyguladığı yatay mimari konseptinin Kayaşehir’de yapılan projede de uygulandığını belirtti. Konut fiyatlarının 160 bin ila 600 bin arasında olduğunu kaydeden Turan, “Konutlar 160 bin TL’den başlıyor, 4+1 olan en iyi dairelerde 600 bin TL civarlarına geliyor. Yüzde 25 ve yüzde 40 peşinatla alınıyor. 120 aya kadar da vadelendirmiş oluyoruz. Vatandaşlarımız numune daireyi de gelip gezebilirler” dedi.
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