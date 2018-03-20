Son Dakika Haberleri 20

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Dar gelirliye tuzla ve silivri’de konut

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) konut atağına devam ediyor. Özellikle dar ve orta gelirli vatandaşları mahalle konsepti yatay mimari ile inşa edilmiş okulu, sosyal tesisi, camisi ve kreşleri olan sitelerde ev sahibi yapmak isteyen TOKİ, bu amaçla yatırımlarına hız verdi. TOKİ Başkanı Ergün Turan, Kayaşehir’de 605 konutu satışa çıkarttıklarını belirterek yeni projeleri hakkında bilgi verdi. Silivri’de 1400 konutlu bir inşaatın başlayacağını açıklayan TOKİ Başkanı Turan  “Silivri’de 1400’e yakın konutun 28 Mart itibariyle ihalesini yapmış olacağız. 8 ve 9. aylarda dar gelirli vatandaşlarımız için 1400’e yakın konutun kurasını çekmiş olacağız. Yıl içerisinde hem Kayaşehir hem de Hoşdere bölgesinde sosyal konut hazırlığımız var. Anadolu yakasında da Tuzla bölgesinde vatandaşlarımıza sosyal konut yapacağız” dedi.     

4 FARKLI TİP DAİRE VAR

Kayaşehir’deki projenin mahalle konseptiyle hayata geçtiğini belirten Turan, 2-11 Nisan tarihleri arasında toplanacak olan taleplerin ardından 25 Nisan’da 605 konut için kura çekilişi yapılacağını açıkladı. Turan, dairelerin orta gelir grubuna hitap ettiğini belirterek, “Vatandaşlar istediği daire tipine 5 bin lira peşinat bedeli yatırarak kuraya katılacaklar.Hak sahiplerini belirleyeceğiz. Mahalle kültürünü bu projemizde yaşatacağız.Projede  1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 olmak üzere  farklı daire tipleri var” dedi. 

PROJEMİZİ GEZEBİLİRLER

Turan, TOKİ’nin 4 yıldır uyguladığı yatay mimari konseptinin Kayaşehir’de yapılan projede de uygulandığını belirtti. Konut fiyatlarının 160 bin ila 600 bin arasında olduğunu kaydeden Turan,  “Konutlar 160 bin TL’den başlıyor, 4+1 olan en iyi dairelerde 600 bin TL civarlarına geliyor. Yüzde 25 ve yüzde 40 peşinatla alınıyor. 120 aya  kadar da vadelendirmiş oluyoruz. Vatandaşlarımız numune daireyi de gelip gezebilirler” dedi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Afrin´de PKK/YPG´nin işkence ettiği doktor, örgüt terörünü anlattı

Afrin´de PKK/YPG´nin işkence ettiği doktor, örgüt terörünü anlattı

Karlar eriyince herkes bu bitkinin peşine düştü

Karlar eriyince herkes bu bitkinin peşine düştü

Balığın midesinden çıkan şey şaşkına çevirdi

Balığın midesinden çıkan şey şaşkına çevirdi

İşte elinde en çok nükleer silah olan ülkeler

İşte elinde en çok nükleer silah olan ülkeler

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA