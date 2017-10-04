Dar ve orta gelirlilerin Kayabaşı mutluluğu

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından İstanbul Kayaşehir’de ayda 603 TL taksitle dar ve orta gelirli hiç evi olmayan vatandaşlar, engelliler, şehit ve gazi yakınları için inşa edilen toplam 1.892 konutun 2+1 tipine sahip 1.023 konutun kurası dün gerçekleştirildi. Kura çekilişine TOKİ Başkan Yardımcısı Mehmet Özçelik katıldı. 2+1 tipi satışa sunulan bin 23 konut için 131 şehit yakını ve gazi, 899 engelli vatandaş ve 23 bin 116 kişilik normal başvuru yapıldı. Kura çekilişiyle şehit yakınları ve gazilerin konutlarının belirlenmesiyle başlandı. Ardından 899 adet engelli başvurusundan kura çekimiyle 52 kişinin konutları belirlendi. Bu kategoride kalan 847 engelli vatandaşa ise ikinci bir şans tanınarak 23 bin 116 kişilik listenin içine dahil edildi. Toplamda bin 23 hak sahibinin belirlenmesinin ardından 250 yedek talihli seçildi. Çekiliş sonuçları noter onayından sonra TOKİ’nin internet sitesinden ilan edilecek. 1+1 ve 3+1 konutların kura çekilişi ise bugün gerçekleştirilecek.

ARSA BULDUKÇA YAPACAĞIZ

Kura çekilişinin açılışında konuşan Mehmet Özçelik, Kayabaşı’ndaki konutlara 2 yıldır çok emek verdiklerini belirterek, “İstanbul’da arsa en büyük sıkıntı. Arsa olduğu müddetçe konut üretmeye devam ediyoruz. Bu konutları yapmaya da devam edeceğiz” dedi. Evlerin hepsinin oturulacak vaziyette bittiğini aktaran Özçelik, 1.892 konut için yaklaşık 40 bin başvuru yapıldığının altını çizerek, “Konutları orta seviyedeki vatandaşımız için yaptık. Konutların bitmiş olması önemli. Yılbaşına kadar vatandaşlarımız konutlarına taşınabilirler” dedi.