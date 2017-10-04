Dar ve orta gelirlilerin Kayabaşı mutluluğu
TOKİ’nin Kayaşehir’de inşa ettiği 1.892 konuttan 1.023’ü kurayla sahiplerini buldu. Kurada ev çıkan şehit yakını “Allah Cumhurbaşkanı’mızdan razı olsun” derken, 15 Temmuz gazisi “Allah devletimize zeval vermesin” dedi.
Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından İstanbul Kayaşehir’de ayda 603 TL taksitle dar ve orta gelirli hiç evi olmayan vatandaşlar, engelliler, şehit ve gazi yakınları için inşa edilen toplam 1.892 konutun 2+1 tipine sahip 1.023 konutun kurası dün gerçekleştirildi. Kura çekilişine TOKİ Başkan Yardımcısı Mehmet Özçelik katıldı. 2+1 tipi satışa sunulan bin 23 konut için 131 şehit yakını ve gazi, 899 engelli vatandaş ve 23 bin 116 kişilik normal başvuru yapıldı. Kura çekilişiyle şehit yakınları ve gazilerin konutlarının belirlenmesiyle başlandı. Ardından 899 adet engelli başvurusundan kura çekimiyle 52 kişinin konutları belirlendi. Bu kategoride kalan 847 engelli vatandaşa ise ikinci bir şans tanınarak 23 bin 116 kişilik listenin içine dahil edildi. Toplamda bin 23 hak sahibinin belirlenmesinin ardından 250 yedek talihli seçildi. Çekiliş sonuçları noter onayından sonra TOKİ’nin internet sitesinden ilan edilecek. 1+1 ve 3+1 konutların kura çekilişi ise bugün gerçekleştirilecek.
ARSA BULDUKÇA YAPACAĞIZ
Kura çekilişinin açılışında konuşan Mehmet Özçelik, Kayabaşı’ndaki konutlara 2 yıldır çok emek verdiklerini belirterek, “İstanbul’da arsa en büyük sıkıntı. Arsa olduğu müddetçe konut üretmeye devam ediyoruz. Bu konutları yapmaya da devam edeceğiz” dedi. Evlerin hepsinin oturulacak vaziyette bittiğini aktaran Özçelik, 1.892 konut için yaklaşık 40 bin başvuru yapıldığının altını çizerek, “Konutları orta seviyedeki vatandaşımız için yaptık. Konutların bitmiş olması önemli. Yılbaşına kadar vatandaşlarımız konutlarına taşınabilirler” dedi.
16 YIL BUGÜNÜ BEKLEDİM
Kura sonucu kendisine ev çıkan bir şehit yakını ise, “Allah Cumhurbaşkanımızdan razı olsun bize yardımcı oldu ve dairemiz oldu. Heyecandan ne diyeceğimi bilmiyorum kalp rahatsızlığım var. Benim eşim vefat etti 16 senedir bugünü bekliyordum. Gece çalıştım uyumadan buraya geldim. Gece gündüz çalışıyorum” dedi. Nejla Çetin ise vazife malulu olduğunu belirterek, “Cumhurbaşkanım Recep Tayyip Erdoğan’a ve TOKİ Başkanıma, hepsine hürmetlerim ve saygılarım var. Allah başımızdan eksik etmesin hiçbirini. Böyle bir ülkede yaşadığım için çok mutluyum” dedi.
ALLAH MİLLETE ZEVAL VERMESİN
Kurada adı okunanlar, yakınlarına sarılarak büyük sevinç yaşadı. Konut sahibi olan bazı vatandaşlar mutluluk ve heyecandan gözyaşlarını tutamadı. Terör gazisi Adnan İlgez “Sağolsun devletimiz, gazi ve şehitler için öncelikli imkan sunduğu için teşekkür ederiz. Her ailenin bir konutu olmasını isterim. 2 tane çocuğum var” derken, 15 Temmuz gazisi Bilal Çöp ise “Bundan sonraki yaşantımızda da orada oturmayı düşünüyorum. Allah devletimize zeval vermesin” dedi.
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