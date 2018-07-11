Darphane'nin 'çeyrek' basımı yılın ilk yarısında azaldı

Darphane'nin altın üretimi, yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 22 azalarak 19,9 tona gerilerken, çeyrek altın üretimi de yüzde 36 düşüş gösterdi.

AA muhabirinin Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nden derlediği bilgilere göre, bu yıl rekor üstüne rekor kıran gram altın, ilk 6 ayda yatırımcısına yüzde 16 kazanç sağladı.

Haziran ayındaki altın üretiminin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 55 azalarak 3,3 tona gerilemesi, 6 aylık toplam düşüşte etkili oldu. Böylece, yılın ilk yarısında toplamda 19,9 tonluk altın üretimi gerçekleştirilmiş oldu. Haziran 2017 ise 8,9 tonluk üretimle geçen yıl altın üretiminin en yüksek olduğu 3. ay olarak kayıtlara geçmişti.

İlk yarıda çeyrek altın üretimi yüzde 36 azaldı

Darphane'de yılın ilk 6 ayında, 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 36 azalışla 3 milyon 244 bin 185 adetlik çeyrek altın üretimi gerçekleştirildi. Söz konusu düşüşte, geçen ay çeyrek altın üretiminin Haziran 2017'ye göre yaklaşık yüzde 51 azalışla 600 bin 415 adede gerilemesi etkili oldu. Geçen yılın haziran ayında ise 1 milyon 229 bin 470 adet çeyrek altın üretilmişti.

Bu yılın ilk 6 ayında yaklaşık 13,5 ton ziynet, 6,4 ton sikke (meskük) ve 1,06 kilogram da Darphane altını üretimi gerçekleştirildi. Geçen yılın ocak-haziran dönemine göre 2018'in ilk 6 ayında Darphane'nin altın üretimi, yaklaşık yüzde 22 azalarak 19,9 tona geriledi.

Yılın ilk 6 ayında üretilen ziynet altının 3 milyon 155 bin 530 adedi "çeyreklik", 595 bin 665'i "yarımlık", 665 bin 244'ü "birlik", 66 bin 402'si "ikibuçukluk", bin 643'ü "beşlik" olarak kayıtlara geçti. Sikkenin ise 88 bin 655'i "çeyreklik", 16 bin 390'ı "yarımlık", 804 bin 600'ü "birlik", bin 140'ı "ikibuçukluk", 10 bin 830'u da "beşlik" oldu.