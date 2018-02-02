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DEAŞ’ın zararı 100 milyar dolar Irak’ın altyapısını Türkler yapsın

Irak Planlama Bakanı ve Ticaret Bakanı Vekili Selman Ali El-Cumeyli ve beraberindeki heyet dün Ankara’da bir dizi temasta bulundu.

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Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ile görüşen El-Cumeyli, DEAŞ’ın Irak’ın alt yapısına büyük zarar verdiğini belirterek, ülkenin yeniden imarı için Türk müteahhitlerin davet etti. El-Cumeyli, Zeybekci ile yaptığı görüşme sırasında “Irak son dönemde DEAŞ belasından kurtuldu. Şu anda güvenlik kayg ıları çok azalmış durumda. Ülkede çok hasar kaydedildi, Irak’ın altyapısında tahribat meydana geldi. Irak şu anda yeniden imar hamlesini başlatmış durumda. DEAŞ terör örgütünün verdiği zararın 100 milyar dolar civarında olduğunu söyleyebiliriz. En büyük zararlarımız altyapıda. Bu altyapının yeniden yapılması bizim için çok önemli. Bizim istediğimiz artık Türk şirketlerinin Irak’ın yeniden imarı çalışmalarına katılmaları” dedi. Zeybekci ise iki ülke sınırındaki Ovaköy ve Fişhabur kapılarının açılmasını desteklediklerinin altını çizerek “Başka bir otorite tarafından vergi ve standartlar uygulanmasına karşıyız” dedi.

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