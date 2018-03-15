Demir İpek Yolu’na İran da dahil oluyor

Tarihi İpekyolu’nu yeniden canlandıracak olan Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu yakın zamanda devreye girerken, projeye İran da dahil oluyor. Bakü’de düzenlenen Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan-İran Dışişleri Bakanları Dörtlü Toplantısı’nda bölgesel yeni ulaşım projelerinin hayata geçirilmesi için yeni bir adım atıldı. Yeni ulaşım projelerinde Reşt-Astara Demiryolu’nun Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu’na birleştirilmesi ve İran’ın Çabahar ve Bandar-Abbas limanlarından başlayacak, Hint Okyanusu’nu Avrupa’ya birleştirecek yeni transit koridorun oluşturulması kararlaştırıldı.

ORTAK ADIMLAR

İran’da inşaatı devam eden Reşt-Astara Demiryolu’nun üç yıl içerisinde tamamlanacağını dile getiren Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov, bu hattın Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu’na birleştirilmesiyle yeni demiryolu ağı oluşacağını ifade etti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Başbakan Binali Yıldırım ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in de katıldığı, 6. Küresel Bakü Forumu ve Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan-İran Dışişleri Bakanları Dörtlü Toplantısı öncesi yaptığı açıklamada İran’ın Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattına bağlanmak istediğini söyledi. Toplantıda geleceğe yönelik bir yol haritası imzalayacaklarını söyleyen Dışışleri Bakanı Çavuşoğlu, “Şimdi İran da bu demiryoluna bağlanmak istiyor. İleriki süreçte 4 ülke bu konuda ortak adımlar atacaktır” dedi.

TANAP BU YIL TAMAM

Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye’nin, Kafkaslar’da bölgesel işbirliğini ve küresel refahı yakından ilgilendiren önemli projeleri hayata geçirdiğini dile getiren Başbakan Yıldırım, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi’nin (TANAP) de yıl içinde tamamlanacağını belirterek böylece Azerbaycan gazının, Anadolu üzerinden Balkanlar ve Avrupa’ya taşınacağını vurguladı.