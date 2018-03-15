Demir İpek Yolu’na İran da dahil oluyor
‘Demir İpek Yolu’ olarak bilinen Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu projesi genişliyor. Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan-İran Dışişleri Bakanları Dörtlü Toplantısı’nda alınan kararla İran da inşaatı devam eden Reşt-Astara Demiryolu’nun Bakü-Tiflis-Kars Hattı ile birleştirilmesi kararı alındı.
Tarihi İpekyolu’nu yeniden canlandıracak olan Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu yakın zamanda devreye girerken, projeye İran da dahil oluyor. Bakü’de düzenlenen Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan-İran Dışişleri Bakanları Dörtlü Toplantısı’nda bölgesel yeni ulaşım projelerinin hayata geçirilmesi için yeni bir adım atıldı. Yeni ulaşım projelerinde Reşt-Astara Demiryolu’nun Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu’na birleştirilmesi ve İran’ın Çabahar ve Bandar-Abbas limanlarından başlayacak, Hint Okyanusu’nu Avrupa’ya birleştirecek yeni transit koridorun oluşturulması kararlaştırıldı.
ORTAK ADIMLAR
İran’da inşaatı devam eden Reşt-Astara Demiryolu’nun üç yıl içerisinde tamamlanacağını dile getiren Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov, bu hattın Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu’na birleştirilmesiyle yeni demiryolu ağı oluşacağını ifade etti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Başbakan Binali Yıldırım ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in de katıldığı, 6. Küresel Bakü Forumu ve Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan-İran Dışişleri Bakanları Dörtlü Toplantısı öncesi yaptığı açıklamada İran’ın Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattına bağlanmak istediğini söyledi. Toplantıda geleceğe yönelik bir yol haritası imzalayacaklarını söyleyen Dışışleri Bakanı Çavuşoğlu, “Şimdi İran da bu demiryoluna bağlanmak istiyor. İleriki süreçte 4 ülke bu konuda ortak adımlar atacaktır” dedi.
TANAP BU YIL TAMAM
Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye’nin, Kafkaslar’da bölgesel işbirliğini ve küresel refahı yakından ilgilendiren önemli projeleri hayata geçirdiğini dile getiren Başbakan Yıldırım, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi’nin (TANAP) de yıl içinde tamamlanacağını belirterek böylece Azerbaycan gazının, Anadolu üzerinden Balkanlar ve Avrupa’ya taşınacağını vurguladı.
40 MİLYAR DOLARLIK PROJE
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise, enerji projelerine değinerek şunları söyledi: “Gürcistan ve Türkiye ile önemli projelere imza attık. Şimdi daha büyük projeler hayata geçiriyoruz. 7 ülkeyi birleştiren Güney Gaz Koridorunu yapıyoruz. Yaklaşık 40 milyar dolarlık bir proje. Bu proje ile Azerbaycan doğalgazı Avrupa’ya taşınacak. Bu sene TANAP’ın açılışını yapacağız. Her şey plana uygun devam ediyor. Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye arasındaki iş birliği sadece ülkelerimiz için değil, bölge için önem taşıyor.”
Ekim 2017’de açılışını yaptıkları Bakü-Tiflis-Kars demiryolunun Asya ve Avrupa arasındaki en kısa taşıma güzergahı olduğuna dikkati çeken Aliyev, “Artık 6 ay geçti ve projeye ilgi büyük. Kullanım giderek artıyor. Bu projenin sadece taşıma süresi değil maliyet açısından da uygun olması için çalışmalıyız.”
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