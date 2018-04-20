Demirden ipek yolu için yeni bir adım

Kısa süre önce Bakü-Tiflis-Kars demiryolu projesi ile Demir İpek Yolu’nu Türkiye’ye bağlayan hükümet, şimdi de Avrupa Birliği ülkeleri ile Türkiye’yi ticari demiryoluyla birbirine bağlamak için harekete geçti.

İHALE SÜRECİ BAŞLIYOR

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Projesi Çerkezköy-Kapıkule Kesimi İnşasının müşavirliği ile ilgili ihale süreçlerinin başladığını belirterek, “Yakın zamanda yapım ihalesiyle ilgili süreçleri başlatmış olacağız” dedi. Bakan Arslan, AB Komisyonu Ulaştırmadan Sorumlu Komiseri Violeta Bulc’u kabul etti. Halkalı Tren İstasyonu’nda başlayan görüşme, Çerkezköy’e kadar Halkalı-Çerkezköy Treni’ninde devam etti. Çerkezköy Tren İstasyonu›nda incelemelerde bulunan Bakan Arslan ve Bulc, dönüş yolculuğunda basın toplantısı düzenledi.Toplantıda konuşan Bakan Arslan, AB hibe programıyla gerçekleştirilecek Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattı Projesi Çerkezköy-Kapıkule Kesimi İnşası’na ilişkin, “Bu diyalogların sonunda geldiğimiz en önemli noktalardan biri” diye konuştu.

AB İLE GÜÇLÜ İLİŞKİ

Asya ile Avrupa arasındaki yük hareketliliğinde, taşımacılıkta Türkiye’nin önemli bir köprü olduğunu kaydeden Arslan, “Bu proje ile birlikte AB’yi, AB ülkelerini Türkiye’ye taşımacılık anlamında komşu yapmış olacağız. Bununla yetinmeyip bu yük taşımacılığını Asya’ya kadar götürebileceğimiz gibi denizaşırı ülkelere gönderebilir hale geleceğiz. Bu bence çok önemliydi” dedi.

Tarafların ulaştırma ve havacılık alanındaki iş birliklerine değinen Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan,hükümet olarak demir yolları ve havayolu konusunda Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin güçlenmesine katkı sağlayacaklarını vurguladı.