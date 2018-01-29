Denizbank'ın satışı ile ilgili müthiş iddia
Reuters, Rus Sberbank bünyesindeki Denizbank ile ilgili çok önemli bir gelişmeyi duyurdu. Habere göre 'Sberbank Türkiye birimi Denizbank'ı satmak için alternatifleri değerlendiriyor' denildi.
Reuters, Rus Sberbank bünyesindeki Denizbank ile ilgili çok önemli bir gelişmeyi duyurdu. Habere göre "Sberbank Türkiye birimi Denizbank'ı satmak için alternatifleri değerlendiriyor" denildi.
Haberin devamında "Denizbank'ın satışı ile ilgilenen Körfez ülkeleri ve Çin'den bazı bankalar var" denildi.
AYRINTILAR GELİYOR...
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.