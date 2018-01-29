Denizbank'ın satışı ile ilgili müthiş iddia

Reuters, Rus Sberbank bünyesindeki Denizbank ile ilgili çok önemli bir gelişmeyi duyurdu. Habere göre "Sberbank Türkiye birimi Denizbank'ı satmak için alternatifleri değerlendiriyor" denildi.

Haberin devamında "Denizbank'ın satışı ile ilgilenen Körfez ülkeleri ve Çin'den bazı bankalar var" denildi.

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