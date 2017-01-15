Bakan Zeybekci: 'Tarım ve hayvancılıkta destek sistemi değişiyor'

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, yaptığı açıklamada, Gümrük Birliği'nin güncellenmesinin Türk ekonomisi adına dönüm noktası olduğunu söyledi.

Brexit sonrası İngiltere'nin AB ile ilişkilerinin bir benzerini Türkiye ile de kurması konusunda anlaştıklarını kaydeden Zeybekci, "Önümüzdeki dönemde İngiltere AB ile nasıl bir ilişkiye sahipse, Türkiye'de yüzde 100 aynı ilişkiye sahip olacak. Bu anlamda son derece önemli." diye konuştu.

"Tarım ve hayvancılıkta destek sistemi değişiyor"

Bakan Zeybekci, yapmış oldukları etki değerlendirmelerinde kendilerini en çok zorlayacak bölümün tarım olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"AB ile Türkiye'nin tarım politikaları arasında büyük farklar var. Biz tarımı, çiftçiyi, tarımsal ürünleri sağlarken gümrük duvarları ile koruma politikaları güdüyoruz. Çiftçinin alması gereken o fiyatı, gümrük duvarlarıyla koruyarak tüketiciye ödettiriyoruz. Yani 20-25 liraya tüketeceği eti 40-50 liraya tükettirerek parasını tüketiciye ödetiyoruz. Buğday dünyada 200 lirayken, biz buğdaya burada 400 lira fiyat vererek yine farkı tüketiciye ödetiyoruz. Bu yanlış değil doğru ama farklı bir doğruyu AB yapıyor. Piyasalarını açıyor, vatandaş ucuz tüketiyor. Diğer taraftan da et, süt yumurta, tarım ürünleri üretene belirlemiş olduğu politikalarla bütçeden direk destek veriyor. Türkiye olarak biz de tarımı Gümrük Birliği'ne dahil ettiğimiz zaman böyle bir dönüşüm yaşayacağız. Bununla ilgili her aşamada hükümetimize, başbakanımıza ve cumhurbaşkanımıza bilgi arz ediyoruz. Onların da bu konudaki yetkilerini alıyoruz. Hiç kimse endişe etmesin hazırlıklarımızı da bu yönde yapıyoruz."