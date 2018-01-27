Deterjanlara 'meyve' yasağı geliyor

Evdeki temizlik malzemeleri ve deterjanlar çevresini yeni tanımaya başlayan çocukların merakını uyandırabiliyor. Ancak temizlik malzemesi gibi kimyasal maddelerin içilmesi, her yıl milyonlarca çocuğun mide borusunun yaralanmasına ve daha tehlikeli sonuçlara yol açabiliyor. Anne ve babalar deterjanla temas eden çocukları için panik haline bürünürken, bazı çocuklar bu nedenle hayatını kaybedebiliyor.

DETERJANA GÜVENLİ KAPAK

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın Avrupa Birliği standartları çerçevesinde oluşturduğu deterjan yönetmeliğinde bundan sonra deterjan ambalajları kolay açılabilir olmayacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan "Deterjan Hakkında Yönetmelik"e göre, dış ambalaj deterjanın bireysel dozlarının görünürlüğü engelleyecek şekilde opak, mat ve benzeri nitelikte olacak. Ayrıca deterjan ambalajı kolaylıkla tekrar kapanabilen, kendi kendine ayakta durabilen bir yapıda olurken, dış ambalajın tekrar tekrar açılma ve kapanma koşulları altında işlevselliğini muhafaza eden bir kapak ile donatılacak.

KÜÇÜK ÇOCUKLAR AÇAMAYACAK

Küçük çocukların ambalajı açmasını zorlaştıracak şekilde iki elin koordineli eylemini belirli bir güç ile birlikte gerektirerek küçük çocukların ambalajı açma yeteneğini engelleyen bir sistem getirilecek. Tablet deterjanlar kazara ağza alınması durumunda, en fazla 6 saniye süreyle oral itici davranışa neden olan güvenli konsantrasyonda caydırıcı bir ajan içerecek.

Ev temizlik malzemelerini kesinlikle çocukların ulaşamayacağı ve bulamayacakları şekilde saklayın. Kullanacağınız zaman da dikkatli davranın. Temizlik malzemelerini ve artıklarını meşrubat şişesi, saklama kabı, bardak, fincan, kase vb. kaplara koymayın. Çocuğunuzun yakıcı madde içtiğini görürseniz ya da içtiğinden şüpheleniyorsanız, kesinlikle kusturmayın. Süt, yoğurt, ayran, su vb. vermeye çalışmayın. Bu yöntemler travmanın şiddetini daha da artırmaktan başka bir işe yaramaz.

MEYVELİ GRAFİKLERE YASAK

Deterjan ambalajlarında ürünün adı ve ticari adı, piyasaya sunan firmanın ticari adı, adresi, telefon numarası, e-posta adresi, deterjanın kullanma talimatı, özel uyarılar yazılacak. Bu bilgiler de Türkçe olarak yer alacak. Tüketiciye sunulan deterjanların ambalajları üzerinde hatalı kullanıma yönlendirebilecek meyvelerin grafik gösterimleri yasak olacak.

Bunun yanında tek kullanımlık tablet çamaşır ya da bulaşık makinesi deterjanları ayrıca bir dış ambalaja sahip olacak.

Geçtiğimiz sene Samsun'da 1 yaşındaki bir bebek evde bulduğu bulaşık deterjanını ağzına götürdü ve yemeye başladı. Ailesi tarafından tablet deterjan yerken fark edilen bebek ailesinin imkanlarıyla hastaneye kaldırıldı. Yapılan müdahaleler sonrasında bebeğin hayatı kurtarıldı.

BU İBARAYE DİKKAT

Deterjan ambalajları üzerindeki "Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın” önlem ifadesi görünür bir yerde ve dikkat çeken bir formatta yazılacak.

Bazı kişilerde yenilebilir olmayan deterjan, kum, saç, sabun ve benzeri bir maddenin yenilmesi durumu olabiliyor. Bu soruna psikiyatride "Pika sendromu" deniliyor. Bu tür maddeler pika sendromu yaşayanlara pasta gibi geliyor. Hastalık çoğu zaman demir, bakır ve çinko gibi vücudumuzdaki eser elementlerin eksikliği sonucunda ortaya çıkabiliyor. Pika hastalarında, yabancı cisimlerin tüketilmesi sonucunda sindirim sitemiyle ilgili rahatsızlıklar yanında çeşitli sorunlar da görülebiliyor