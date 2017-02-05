Banka Yönetim Kurulu adına Üst Yönetici (CEO) John Cryan imzası ile ilan, Frankfurter Allgemeine Zeitung ve Süddeutsche Zeitung gazetelerinde yayımlandı.

İlanda, geçmişte yapılan hataların, bankaya yalnızca maddi kayba neden olmadığı, aynı zamanda itibar ve güven de kaybettirdiği aktarılarak, "Yönetim komitesinde bizler ve bir bütün olarak banka, bu tür olayların tekrar yaşanmasını önlemek için elimizden gelen her şeyi yapacağız." ifadesine yer verildi.

Geçen yılın aralık ayında Deutsche Bank, ABD'de 2005-2007 yıllarındaki konut kredileriyle ilgili soruşturma kapsamında ABD Adalet Bakanlığı ile 7,2 milyar dolarlık uzlaşma anlaşması yapmak zorunda kalmıştı.

Bir süre önce de bankanın, müşterilerinin ABD ve İngiltere'de kara para aklamalarına sebep olduğu gerekçesiyle bu iki ülkeye yaklaşık 630 milyon dolar ceza ödemesine karar verilmişti.

Öte yandan banka geçen hafta, 2016 yılında 1,4 milyar avro zarar ettiğini bildirmişti. Banka CEO'su Cryan, geçen hafta Frankfurt'taki basın toplantısında ise geçmişte yaşanan sorunların ve hukuki süreçlerin bankaya yalnızca maddi olarak değil itibar ve güven açısından da pahalıya mal olduğunu belirterek, "Deutsche Bank Yönetim Kurulu adına, olanlardan dolayı derin üzüntü duyduğumuzu ifade etmek istiyorum. İçtenlikle özür dileriz." ifadelerini kullanmıştı.