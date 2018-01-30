Deutsche Bank: Tüm paranızı kaybedebilirsiniz

Kripto para birimlerinin güvenilirliği konusunda dünyada herkesin aklında soru işaretleri var. Devletler ve finans dünyasından ise art arda olumsuz yorumlar geliyor. Paraların hızlı düşüşü, çalınması, hacklenmesi ve kaybedilmesi de bu yorumları teyit eder nitelikte. Deutsche Bank'ın Servet Yönetimi birimi kripto para birimlerine yatırım yapılmasını önermiyor. Birimin Genel Müdürü Markus Müller'e göre kripto paralara yatırım yapanlar tüm paralarını kaybetme riski ile karşı karşıya.

Bitcoin gibi kripto paraların en sorunlu yanları ise yüksek oynaklık, olası fiyat manipülasyonu ve veri kaybı veya veri hırsızlığı. Müller, "Bunu önermiyoruz, yalnızca spekülatif yatırım yapan yatırımcılar için bir enstrüman. Yatırılan paranın tamamının kaybı ile ilgili ciddi bir riski var" dedi.

Müller'e göre, yakın zamandaki fiyat artışları, piyasadaki mevcut durumun yol açtığı hayal gücünü yansıtıyor. Kripto para birimine karşı uyarı yapan tek kişi Deutsche Bank'tan Müller değil. İspanya Merkez Bankası Başkanı Luis Maria Linde, kripto para birimlerinin çok büyük riskler taşıdığını söyledi. Avusturya Finansal Planlama Birliği de bitcoin yatırımlarını 'casino ziyareti' olarak tanımladı. Müller'e göre gelecekte kripto para birimlerini bir yatırım aracı olarak görmek için regülasyon, güvenlik ve şeffaflık şart. Güvenilirlik ve dokümantasyon gibi açıklar var ve hâlâ işin çok başındayız.

ÇALINAN YARIM MİLYAR $ SAHİPLERİNE GERİ DÖNECEK

Geçtiğimiz günlerde Japonya'nın en büyük kripto para borsalarından Coincheck'in piyasa değeri 534 milyon dolar olan 'NEM' adlı kripto para birimine ait şifrelenmiş kodlar çalındı. Bitcoin hariç bütün kripto para birimlerine ait işlemleri dondurduğunu açıklayan Coincheck, mevcut rezervin yüzde 90'ına tekabül eden bu paranın 260 bin NEM sahibine geri ödeneceğini duyurdu. Japonya'da daha önce de 2014 yılında bitcoin ticaretinin yüzde 80'ini yöneten Mt-Gox adlı kripto para borsası 400 milyon dolar değerindeki Bitcoin'i kaybetmiş ve iflas etmişti.

ARSENAL'DEN KRİPTO ANLAŞMA

Ünlü İngiliz futbol kulübü Arsenal, CashBet ile yaptığı sponsorluk anlaşmasıyla, CashBet Coin kripto para birimini tanıtacak. Sponsorluk anlaşmasıyla Arsenal'in nasıl bir bütçe elde edeceği açıklanmadı. Kulübün Ticari Sorumlusu Vinai Venkatesham, "CashBet ile çalışmayı dört gözle bekliyoruz" dedi.

ABD'DEN DEV BANKALARA CEZA

ABD Adalet Bakanlığı ve FBI tarafından yürütülen soruşturmalarda sona gelindi. ABD'de vadeli işlemler piyasasını izleyen Emtia Vadeli İşlemler Komisyonu'nun (CFTC) UBS, Deutsche Bank ve HSBC'ye ceza vermesi bekleniyor. UBS ve Deutsche Bank'a 10 milyon dolar, HSBC'ye ise daha az bir ceza verilecek. (Sabah)