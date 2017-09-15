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Deutsche Bank, dolar/TL beklentisini 3.33'e çekti

Deutche Bank, Dolar/TL kuru hedefini 3.40'tan 3.33 seviyesine çekti.

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Türkiye'nin 2. çeyrekteki 5.1'lik büyüme oranının ardından uluslararası finans kuruluşları, Türkiye ekonomisi ve TL hakkındaki beklentilerini revize ediyor. Bu finans kuruluşları ve bankalar listesine Deutsche Bank da katıldı. Banka enflasyonda son dönemde yaşanan artışa rağmen, dış koşulların destekleyici olması, para politikasındaki sıkılık, enflasyonun yıl sonuna doğru gevşeyecek olması beklentisi, değerlemelerin çekici olması ve büyüme görünümü dolayısıyla dolar/TL'de kısa pozisyonda kalmayı devam ettiğini açıkladı. 
 
Banka daha önce açıkladığı 3,40 hedefini 3,33'e çekerken, kayıp kes seviyesi olarak da 3,50 seviyesini belirledi. 
 

 

 
 
 

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