Dev fon Türkiye’ye 20 milyar dolar ayırdı

ABD’nin en büyük alternatif yatırım şirketlerinden National Standard Finance’in Genel Müdürü Russell Duke, uluslararası yatırımcıların Türkiye’ye Türk-Körfez Fonu üzerinden yatırım yapacağını belirterek, Türkiye’ye 4 yıl içinde 20 milyar dolar yatırım yapmayı planladıklarını söyledi. Duke, National Standard Finance ve Polar Müşavirlik arasında birkaç gün önce imzalanan çerçeve yatırım anlaşmasına ilişkin soruları yanıtladı. Şimdiye kadar 70’in üzerinde ülkenin hükümetlerine çeşitli seviyelerde danışmanlık ve finansal aracılık yaptıklarını belirten Duke, Türk-Körfez Fonu girişimi kapsamında Türkiye’ye sunulacak yatırım, ticaret ve finansman fırsatlarının cari açık ve döviz kuru sorunlarının çözümüne katkı sağlayacağını vurguladı.

2 TRİLYON DOLARLIK FIRSAT

National Standard Finance’in dünyanın en büyük bankaları ve yatırım fonlarıyla yakın ilişkileri bulunduğunu, bu kuruluşların 2 trilyon doları aşan sermayelerini yatırabilecekleri projelere yönlendirdiklerini ifade eden Duke, Türkiye’deki iyi projeleri, ABD, Orta Doğu ve Avrupa’daki yatırım şirketleriyle buluşturmayı planladıklarını bildirdi. Duke, şöyle devam etti: “Uluslararası yatırımcılar Türkiye’ye bizimle Türk-Körfez Fonu üzerinden yatırım yapacaklar. Türkiye, 2 trilyon doları aşan finansman ağından çok yarar sağlayabilir. Yaptıklarımız TL’nin değer kazanmasına yardım edecek, Türkiye’nin Suudi Arabistan, Körfez ülkeleri ve ABD ile olan ilişkilerini destekleyecek. Ayrıca, Batılı şirketlerin Türkiye’ye yatırım yaparken daha rahat olmalarını sağlayacak.” Duke, finansman ağına ilave olarak Türk-Körfez Fonu’nun kurulmasıyla Türkiye’ye ilk aşamada, gelecek 4 yıl içinde en az 20 milyar dolar yatırım yapmayı planladıklarını, ilk aşamada elde edecekleri başarıya göre finansman miktarının giderek artabileceğini söyledi. Yatırım yapacakları sektörlerin başında bankacılığın geldiğini belirten Duke, gayrimenkul, enerji ve altyapı projelerine de destek vereceklerini bildirdi.