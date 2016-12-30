Bakü-Tiflis-Kars demir yolunda sona gelindi
Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattının Gürcistan-Türkiye arasındaki bölümünde deneme sürüşleri yapıldı. Hattın 2017'nin ilk yarısında faaliyete geçmesi planlanıyor.
Azerbaycan Devlet Demir Yollarından yapılan açıklamada, hattın Gürcistan kısmındaki inşaatının tamamlanmak üzere olduğu bildirildi. Açıklamada, geçtiğimiz günlerde hattın Gürcistan'dan Türkiye sınırına kadar olan bölümünde dizel lokomotiflerle deneme sürüşleri yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, Ahılkelek istasyonunda yüklü vagonların tekerlek değiştirme denemelerinin başarılı şekilde yapıldığı vurgulanırken aynı istasyonda yüksek tonajlı konteynerlerin bir vagondan diğer vagona taşıma işleminin de denendiği hatırlatıldı.
Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan'ın ortak projesi olan hattın 2017'nin ilk yarısında faaliyete başlaması öngörülüyor.
AVRUPA İLE ÇİN'İ BAĞLIYOR
Öte yandan Bakü-Tiflis-Kars demir yolu hattı ve İstanbul Boğazı'ndaki demiryolu projeleri oldukça önemli bir görev üstleniyor.
Avrupa'dan Çin'e demiryoluyla kesintisiz yük taşınması planının güzergahında, Türkiye'deki bu projeler de yer alıyor.
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