Keçiören Metro Hattı bugün hizmete açılıyor

Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'ın katılımıyla açılacak metro hattı bölgede ulaşım sorununu kökünden halledecek. 9 bin 220 metre uzunluğunda olan ve 9 istasyonu içeren hat ile Ankaralılar Şehitler İstasyonu'ndan başlayarak Atatürk Kültür Merkezi'ne (AKM) kadar 9 istasyon kesintisiz gidebilecek, AKM'de de Yenimahalle'den gelen raylı sistemle entegre olacak şekilde Kızılay'a kadar taşınacak.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, AKM'den Kızılay'a kadar olan bağlantının da kesintisiz halde yapılmasının hedeflendiğini söyledi. Arslan "Onun da ihalesini hemen bu sene başında yapıyoruz. İhale sürecinden sonra 1-1,5 yılda bitirmeyi hedefliyoruz. 2018 sonunda burayı AKM'den Kızılay'a bağlamış olmamız gerekiyor. Bununla ilgili yapılması gereken her şeyi yapıyoruz" dedi.

Keçiören Metrosu, Şehitler (Gazino), Dutluk, Kuyubaşı, Mecidiye, Belediye, Meteoroloji, Dışkapı, ASKİ ve AKM istasyonlarından oluşuyor.

1,5 SAATLİK YOK 16 DAKİKA OLUYOR

AKM ile Keçiören arasındaki Keçiören Metrosu hattının, araçlar dahil toplam yatırım bedelinin 1 milyar lira olduğu belirtiliyor. Toplam uzunluğu 9,2 kilometre olan hat hizmete girip tam kapasite çalıştığında Keçiören'den Ankara'nın merkezine günde yaklaşık 800 bin, saatte ise 50 bin yolcunun seyahat etmesi bekleniyor.

Metro trafikte yaklaşık 1,5 saat süren yolculuğu da 16 dakikaya indirecek. Vakit ve yakıttan tasarruf sağlayacak hat milli ekonomiye katkı da sağlanacak.