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Avrasya Tüneli 24 saat hizmete başlıyor

Denizin altından iki kıtayı birbirine bağlayan Avrasya Tüneli, yarından itibaren 24 saat hizmet vermeye başlıyor.

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Avrasya Tüneli, trafik sistemlerinin entegrasyonuna ilişkin çalışmalar nedeniyle 30 Ocak tarihine kadar 07.00-21.00 saatleri arasında hizmet veriyordu. İstanbul’da Kumkapı ve Koşuyolu güzergâhındaki tüneş, 31 Ocak 2017 günü 07.00 itibarıyla 24 saat hizmet vermeye başlıyor.
 
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Avrasya Tüneli’nden geçiş ödemeleri de artık www.avrasyatuneli.com adresinden yapılabilir. Türkiye’de otoyol sektöründe ilk olan bu hizmet ile HGS/OGS bakiyesinde yeterli bakiye olmayan, herhangi bir otomatik ödeme sistemine dahil olmayan ve ihlalli geçiş yapan sürücüler kimlik ve plaka bilgileriyle geçiş ücretlerinin ödemesini yapabilir. 

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