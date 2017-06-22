Türk Akımı projesi inşaat maliyetinin 6 milyar dolar tutması bekleniyor

Rusya'nın en büyük doğalgaz üreticisi Gazprom'un CEO Yardımcısı Andrei Kruglov, Türk Akımı doğalgaz boru hattı projesinin iki hattının inşaatının altı milyar dolar tutmasını beklediğini açıkladı.

Hatlardan ilki Türkiye'ye uzanacak ve ikincisi de Avrupa'ya doğalgaz sevkiyatı yapacak.