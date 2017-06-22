Türk Akımı projesi inşaat maliyetinin 6 milyar dolar tutması bekleniyor
Rusya'nın en büyük doğalgaz üreticisi Gazprom'un Üst Yönetici Yardımcısı Andrei Kruglov, Türk Akımı doğalgaz boru hattı projesinin iki hattının inşaatının altı milyar dolar tutmasını beklediğini açıkladı.
Rusya'nın en büyük doğalgaz üreticisi Gazprom'un CEO Yardımcısı Andrei Kruglov, Türk Akımı doğalgaz boru hattı projesinin iki hattının inşaatının altı milyar dolar tutmasını beklediğini açıkladı.
Hatlardan ilki Türkiye'ye uzanacak ve ikincisi de Avrupa'ya doğalgaz sevkiyatı yapacak.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.