Devlet de millet de kazanacak
Türkiye’deki her kesimi yakından ilgilendiren torba yasa Meclis’e sunuldu. Kangrenleşen sorunlara neşter vurarak milyonları sevindiren paket piyasalardaki hareketliliği artırırken ekonomik büyümeye de katkı sağlayacak.
Başbakan Yıldırım’ın duyurduğu ‘müjde paketi’, tüm kesimleri memnun etti. Paketi değerlendiren iş ve işçi dünyası ile esnaf temsilcilerine göre, atılacak adımlardan devlet de millet de kazançlı çıkacak.
Başbakan Binali Yıldırım tarafından önceki akşam açıklanan ve aynı gece de TBMM’ye sunulan borç yapılandırması ve sosyal reform paketi tüm kesimleri sevindirdi. Yaklaşık 24 milyar büyüklüğe sahip paket vergi ve prim borçlarına yapılandırma, emeklilere ikramiye, stok affı, imar barışı, yaşlılık aylığına zam, Bağ-Kur desteği ve üniversite affını kapsıyor. Paketi değerlendiren iş ve işçi dünyası ile esnaf temsilcilerine göre, atılacak adımlardan tüm kesimler kazançlı çıkacak. Borçların yeniden yapılandırılması ekonomiyi büyütecek. İmar barışı ve stok affı kayıtdışını azaltacak. Emekliye ikramiye ise sadece emekliye değil esnafa da yarayacak.
Çarklar hızlanır
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak: Yeni paketi genel olarak değerlendirdiğimizde hükümetimiz ile ekonomi yönetimi, vatandaşımıza ve biz iş dünyasına ekonomik barış sunuyor. Cezalarda yapılacak düzenlemeler, borçlar için yapılandırmalar, emeklimizin geçmiş borçlarının silinmesi ve imar barışı gibi, uzun süredir kangren olmuş konulara bir merhem olması yanında, ekonomik çarkların daha rahat dönmesine katkı sağlayacağına inanıyorum.
Dinamizm artacak
İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç: Bu paket ekonominin dinamizmin iartıracak. Borç ve prim yapılandırması, imar barışı ekonominin kayıt altına girmesi için çok önemli adımlar. Kamuya borç ödemelerinde tanınan yeni fırsatlar, stok affı gibi tedbirler inanıyoruz ki devlet, vatandaş ve reel sektöre karşılıklı kazanç olarak yansıyacak. İnanıyoruz ki bu barışın bereketi her vatandaşa ayrı yansıyacaktır. Kamuya birikmiş vergi ve prim borcunu ödeyen vatandaş da, ikramiye ile geliri yükselen emekli de geleceğini çok daha güven içinde planlayabilecek.
Ciddi katkı olacak
MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan: Kanun tasarısı; görünüşte basit gibi duran, ancak milyonlarca insanı doğrudan etkileyen birçok soruna temas etmektedir. Vergi ve prim cezalarına yönelik yapılacak olan yapılandırma, iç talebin artırılmasına sağlayacağı destekle ekonomiye ciddi bir katkı verecektir. Emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde 1.000 TL ikramiye verilecek olması da hem iç talebin canlandırılmasına yönelik oldukça önemli bir adım olacak, hem de dini bayramlar öncesi emekli vatandaşlar adına önemli bir motivasyon olacak.
Büyümeye katkı
Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran: Bu paket tüccardan, esnafa, işçiden öğrenciye kadar geniş bir kesimin borçlarının yeniden yapılandırılması, tüm kesimleri rahatlatacağı gibi ekonomik büyümeye de katkı sağlayacak. Türkiye 24 Haziran’da yapılacak seçimle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçecek ve 2023 hedeflerine daha hızlı yürüyecek.
İşsizlik azalacak
TESK Genel Başkanı Palandöken: İş yeri açmak isteyen 18-29 yaş arası gençlere 3 yıla kadar vergi kolaylığı getirilmesi ekonomiyi ve piyasaları canlandıracaktır. En önemlisi gençlerin girişimciliği sayesinde işsizlik rakamları azalacak, ekonomik büyüme daha da artacaktır. 12 milyon emekliye Ramazan ve Kurban bayramlarında verilecek olan 2 bayram ikramiyesi piyasaları canlandıracak ve esnafın yüzünü güldürecek.
Kazanç karşılıklı
Ankara Sanayi Odası Başkanı Nurettin Özdebir: Yeni paket devletle milleti barıştıracak. Ekonominin kayıt altına alınması için önemli bir adım. Kamuya borç ödemelerini kolaylaştıracak bu yeni fırsat ve stok affı devlet ve vatandaşa karşılıklı olarak kazanç olarak yansıyacak. Emeklilere verilecek ikramiye, bu kesimin alım gücünü artırarak piyasaları canlandıracak. Bu para da yine ekonomiye dönecek.
Sıcak para imkanı
Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy: Özellikle vergi ve prim borcu yapılandırması tüccarımıza, esnafımıza ve sanayicimize büyük bir rahatlama getirecektir. 12 milyon civarında emekliye 2 bayramda biner lira ikramiye ödenmesi yönündeki kararı da olumlu karşılıyoruz. Piyasaya sıcak para girişini sağlayacak bu adımla, tüccarımız ve esnafımız daha yoğun bir iş dönemi geçirecektir. Bu sayede oluşacak katma değer diğer sektörleri etkisi altına alacak.
Yüzümüz güldü
l Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün: Ramazan ve Kurban bayramları öncesi emeklilere bin lira ikramiye verilmesini sevinçle karşıladık. Hüükmet emekliye promosyon konusunda sesimize kulak vermişti. Şimdi bayram ikramiyesi de önemli bir kazanım olmuştur. Başta hükümetimiz olmak üzere emeklilerin yanında olan herkese teşekkürü borç biliyoruz. Kim emeklinin yüzünü güldürüyorsa Allah ondan razı olsun.
12.3 milyon kişi ikramiye alacak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 1.000 liralık bayram ikramiyesinden 12.3 milyon kişinin yararlanacağını söyledi. Sarıeroğlu “Ana muhalefetin dediği gibi hızlıca, telaşla hazırlanmış bir paket değil. Ana muhalefet partisi kendi projesi olduğu yönünde iddialar ortaya koyuyor. Ben hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. 11.5 milyon dosya üzerinden bu ikramiyeleri vereceğiz. SSK Bağ-Kur, Emekli Sandığı emeklileri faydalanacak bu haktan. Şehit yakınlarımız, gazilerimiz, emekli olan geçici köy korucuları, Kore ve Kıbrıs gazileri faydalanacak. 12.3 milyon kişi inşallah bu haktan faydalanmış olacaklar” dedi.
81 MiLYONUN BAYRAM PAKETİ MECLİS’TE
EMEKLİYE YILDA İKİ İKRAMİYE
ından önceki gün duyurulan ‘müjde paketi’nin detayları TBMM Başkanlığı’na sunulan tasarıyla belli oldu. Milyonları sevince boğan tasarıdan en çok memnun olan kesim ise emekliler oldu. Tasarıya göre yaklaşık 12 milyon emekli Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde 1.000’er lira ikramiye verilecek. Bu uygulama yılda iki defa olmak üzere düzenli olarak devam edecek. Tasarıya göre 65 yaş ve üzerindekilerin aldığı 266 liralık yaşlı aylığına yüzde 100 zam yapılarak 500 liraya çıkarılacak.
BORCU OLANA DA SAĞLIK HİZMETİ
ağlık hizmeti alamayanların sağlık hizmetinden yararlanmasının önü açılıyor. Ayrıca Bağ-Kur sigortalılarına, muhtelif kanunlarla durdurulan sigortalılık süreleri nedeniyle ödemedikleri prim borçlarını ödeme imkanı sağlanıyor.
ÖĞRENCİLERE AF GELİYOR
Terör suçluları hariç üniversitelerden ilişiği kesilenler veya kayıt yaptırmayanlar, 4 ay içinde üniversitelerine başvurmaları halinde öğrenimlerine devam edebilecek. Askerde olanlar ise terhislerini takip eden iki ay içinde başvurabilecek.
GENÇLERE PRİM DESTEĞİ
18-29 yaş aralığındaki gençler iş yeri açmak istediğinde 3 yıla kadar vergi kolaylığı sağlanıyordu. Gelir vergisinden 75 bin liraya kadar muaf tutuluyordu. Şimdi 3 yıllık gelir vergisi desteğinin yanı sıra 1 yıl boyunca da iş yeri açtığında kendisinin Bağkur primini ödemeyecek. Bunu devlet ödeyecek.
VERGİ VE CEZAYA YAPILANDIRMA
Esnafın, sanayicinin, çalışanı yakından ilgilendiren bu düzenleme ile sigorta primi, vergi ve trafik cezası gibi cezalar yeniden yapılandırılacak. Trafik cezaları, Karayolu Taşıma Kanunu’na göre kesilen cezalar, seçimlere katılmayanlara kesilen cezalar, askerlik, nüfus ve RTÜK cezaları, köprü ve otoyol kaçak geçişleri gibi cezalar yeniden yapılandırılıyor. Belediyelerin atık su alacaklarının da bu yapılanmaya dahil olacağı ve yeniden yapılandırma için 31 Mart 2018 tarihinden önce vatandaş borcunu ödememişse bu düzenlemeden yararlanabilecek. Tasarıyla stok affı konusunda da düzenleme yapılıyor. Stoklarda olan ama kayıtlarda görünmeyen ürünlere beyan usülüne göre düzenlenme imkanı sağlanacak.
31 ARALIK ÖNCESİNE İMAR BARIŞI
Tasarı, imar barışına ilişkin düzenlemeler de içeriyor. Buna göre 31 Aralık 2017’den önce inşa edilen yapılar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve yetkilendireceği kuruluşlara 31 Aralık 2018’e kadar başvurulması ve gerekli şartların yerine getirilmesi halinde Yapı Kayıt Belgesi verilebilecek. Yapı Kayıt Belgesi almak isteyen vatandaşlardan arsa emlak değeri ile yapı yaklaşık maliyeti toplamı üzerinden yüzde 3 kayıt bedeli alınacak. En az 3 yıldır kullanılan Hazine’ye ait tarım arazileri kiralanabilecek.
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