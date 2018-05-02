Devlet de millet de kazanacak

Başbakan Yıldırım’ın duyurduğu ‘müjde paketi’, tüm kesimleri memnun etti. Paketi değerlendiren iş ve işçi dünyası ile esnaf temsilcilerine göre, atılacak adımlardan devlet de millet de kazançlı çıkacak.

Başbakan Binali Yıldırım tarafından önceki akşam açıklanan ve aynı gece de TBMM’ye sunulan borç yapılandırması ve sosyal reform paketi tüm kesimleri sevindirdi. Yaklaşık 24 milyar büyüklüğe sahip paket vergi ve prim borçlarına yapılandırma, emeklilere ikramiye, stok affı, imar barışı, yaşlılık aylığına zam, Bağ-Kur desteği ve üniversite affını kapsıyor. Paketi değerlendiren iş ve işçi dünyası ile esnaf temsilcilerine göre, atılacak adımlardan tüm kesimler kazançlı çıkacak. Borçların yeniden yapılandırılması ekonomiyi büyütecek. İmar barışı ve stok affı kayıtdışını azaltacak. Emekliye ikramiye ise sadece emekliye değil esnafa da yarayacak.

Çarklar hızlanır

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak: Yeni paketi genel olarak değerlendirdiğimizde hükümetimiz ile ekonomi yönetimi, vatandaşımıza ve biz iş dünyasına ekonomik barış sunuyor. Cezalarda yapılacak düzenlemeler, borçlar için yapılandırmalar, emeklimizin geçmiş borçlarının silinmesi ve imar barışı gibi, uzun süredir kangren olmuş konulara bir merhem olması yanında, ekonomik çarkların daha rahat dönmesine katkı sağlayacağına inanıyorum.

Dinamizm artacak

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç: Bu paket ekonominin dinamizmin iartıracak. Borç ve prim yapılandırması, imar barışı ekonominin kayıt altına girmesi için çok önemli adımlar. Kamuya borç ödemelerinde tanınan yeni fırsatlar, stok affı gibi tedbirler inanıyoruz ki devlet, vatandaş ve reel sektöre karşılıklı kazanç olarak yansıyacak. İnanıyoruz ki bu barışın bereketi her vatandaşa ayrı yansıyacaktır. Kamuya birikmiş vergi ve prim borcunu ödeyen vatandaş da, ikramiye ile geliri yükselen emekli de geleceğini çok daha güven içinde planlayabilecek.

Ciddi katkı olacak

MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan: Kanun tasarısı; görünüşte basit gibi duran, ancak milyonlarca insanı doğrudan etkileyen birçok soruna temas etmektedir. Vergi ve prim cezalarına yönelik yapılacak olan yapılandırma, iç talebin artırılmasına sağlayacağı destekle ekonomiye ciddi bir katkı verecektir. Emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde 1.000 TL ikramiye verilecek olması da hem iç talebin canlandırılmasına yönelik oldukça önemli bir adım olacak, hem de dini bayramlar öncesi emekli vatandaşlar adına önemli bir motivasyon olacak.

Büyümeye katkı