Devlet; annelere, evlenenlere, ev alanlara, hasta bakanlara, yetimlere birçok destekte bulunuyor. Kimisi toplu para alýrken, kimisine de düzenli maaþ baðlanýyor. Þartlarý taþýyanlarýn ilgili kurumlara müracaat etmesi gerekiyor. Devlet desteði nasýl alýnýr? Devlet desteðinden yararlanmak için ne gibi þartlarý yerine getirmek gerekir? Devlet kime ne kadar destek veriyor? Ýþte merak edilenler...

Bankada hesap açýp 3-5 yýl düzenli birikim yapanlara, evlendiklerinde ve evini aldýklarýnda devlet maddi destek saðlýyor. Annelere çocuk sayýsýna göre 300 ile 600 lira arasýnda doðum yardýmý yapýlýrken; süt parasý olarak da 122 lira ödeniyor. Yine annelere 320 euro, engelli çocuðu olan veya tek ebeveyn annelere veya sertifikalý çocuk bakýcýsý istihdam eden annelere 416 euro veriliyor. Hasta ve engelli yakýný olanlara devlet belli þartlarda maaþ baðlýyor. Yetim kalan kýz çocuklarýna da maaþ baðlanýrken, evlenmeleri durumunda 'çeyiz parasý' denilen ödeme yapýlýyor.

EVLENENE 42 BÝN TL

Bankada hesap açýp 3-5 yýl düzenli birikim yapanlara, evlendiklerinde ve evini aldýklarýnda devlet maddi destek saðlýyor. Uygulama bu yýl hayata geçti, hesaplar açýlmaya baþladý. Düzenli ödeme tutarlarý ve desteðin üst sýnýrý her yýl yeniden deðerleme oranýnda artacak.

Bu kapsamda Ocak'ta tutarlar yüzde 3.83 yükselecek. Devlet katkýsý üst sýnýrý, 5 yýllýk birikimde çeyiz hesabý için 5 bin 481, konut hesabý için 15 bin 575 liraya çýkacak.

Çiftler bunlardan ayrý ayrý yararlanýp, tutarý 2'ye katlayabilecek. Çeyiz hesabý katkýsý ve konut hesabý katkýsý ile çiftler böylece 42 bin 112 lira destek alabilecek.

ÇEYÝZ HESABI

TL cinsinden mevduat veya katýlým fonu olarak açýlabilecek. Yýlbaþýna kadar aylýk ödemede alt sýnýr 105,58, üst sýnýr 1.055,8 lira. Ocak'ta alt sýnýr 109,62 liraya, üst sýnýr 1.096,2 liraya çýkacak.

Aylýk ödeme planýný seçenlerin 1 dönem içinde 3 defadan fazla ödemeyi aksatmamasý þart. Devlet katkýsýnýn hesaplanmasýnda evlilik tarihindeki birikim esas alýnacak. Üst sýnýr tutarlarý, Ocak'ta yeniden deðerleme oraný kadar artacak. Ödeme süresi 36-47 ay olanlar hesaptaki tutarýn yüzde 10'u (4 bin 385 lirayý geçmeyecek); 48-59 ay arasý olanlar yüzde 15'i (4 bin 933 lirayý geçemeyecek); 60 ay ve üzeri olanlar yüzde 20'si (5 bin 481 lirayý geçemeyecek) kadar katký alacak.

KONUT HESABI

Hesaba aylýk en az 250, en fazla 2.500 lira yatýrýlabilecek. Ocak'ta en az tutar 259,57 liraya, en yüksek tutar 2.595,7 liraya yükselecek. Devlet katkýsýnýn hesaplanmasýnda ev edinim tarihindeki birikim esas alýnacak. Üst sýnýr tutarlarý, Ocak'ta artacak. Ödeme süresi 36-47 ay olanlar birikim tutarýnýn yüzde 15'i (ödenecek tutar 13 bin 498 lirayý geçemeyecek); 48-59 ay olanlar yüzde 18'i (14 bin 536 lirayý geçemeyecek); 60 ay ve üzeri olanlar yüzde 20'si (15 bin 575 lirayý geçemeyecek) kadar katký alacak.

AYDA 416 EURO BAKICI DESTEÐÝ

Evde Çocuk Bakým Hizmetleri Yoluyla Kayýtlý Kadýn Ýstihdamýnýn Desteklenmesi Projesi kapsamýnda Ýstanbul, Ankara, Ýzmir, Bursa ve Antalya'da 0-2 yaþ arasý çocuk sahibi çalýþan kadýnlara sigortalý bakýcý çalýþtýrmalarý halinde aylýk 416 euroya varan destek saðlanýyor. Destek tutarý, geçtiðimiz günlerde deðiþti.

Annelere verilen 300 euro hibe tutarý 320 euroya, engelli çocuðu olan veya tek ebeveyn anneler veya sertifikalý çocuk bakýcýsý istihdam eden annelere yapýlan 390 euroluk ödeme tutarý ise 416 euroya çýkartýldý.

Bu destekten yararlanmak için Sosyal Güvenlik Kurumu'na belirlenen tarihlerde baþvurmak gerekiyor. Annelerin gelirinin iki brüt asgari ücretten daha az olmasý isteniyor. Yine bakýcý parasý alacak olanlarýn da annenin yakýn akrabasý olmamasý þartý bulunuyor.

HASTA YAKININA BAKANA 933 TL

Hasta ve engelli yakýný olanlara devlet belli þartlarda maaþ baðlýyor. 2016 yýlý için bir yakýnýna bakana 932,59 lira maaþ veriliyor. Bu maaþtan yararlanmak için hastanýn kendi kendine bakamayacak durumda olmasý ve engelliler için de en az yüzde 50 engelli raporu alýnmasý gerekiyor.

Raporun tam teþekküllü bir hastaneden heyetten alýnmasý þartý var. Parayý alabilmek için hastanýn bulunduðu evde yaþayanlarýn gelirlerine bakýlýyor. Eve giren gelir yaþayanlarýn sayýsýna bölünüyor ve bunun 784,97 liradan az olmasý gerekiyor.

ÝÞSÝZ ANNEYE 722, ÇALIÞANA 4.821 TL

Devlet anne olanlara maddi destek saðlýyor. Çocuk sahibi olan kadýnlar çalýþsýn çalýþmasýn devletten çifte ödeme alýyor. Annelere çocuk sayýsýna göre 300 ile 600 lira arasýnda doðum yardýmý yapýlýrken; süt parasý olarak da 122 lira ödeniyor.

Doðum yapan her kadýna sigortalý olsun olmasýn ilk çocukta 300 lira, ikinci çocukta 400, üçüncü çocukta 600 lira veriliyor. Anne olan kadýn çalýþýyorsa süt parasý ve doðum yardýmýnýn yanýnda geçici iþ göremezlik ödeneði de alýyor. 16 hafta doðum izni kullanan annelere en az, 4 bin 99 lira veriliyor.

YETÝME 24 MAAÞ ÇEYÝZ PARASI

Yetim kalan kýz çocuklarýna maaþ baðlanýrken, evlenmeleri durumunda 'çeyiz parasý' denilen ödeme yapýlýyor. Bu ödenek 4A'lý ve Bað-Kur'lu anne veya babasýnýn vefatý nedeniyle yetim maaþý alan kýz çocuklarýna veriliyor. Kýz çocuklarý evlendiklerinde yetim maaþlarý kesiliyor. Bu kesilen maaþýn 2 yýllýk tutarý yani 24 maaþ, kýz çocuðuna evlendiðinde toplu olarak peþin ödeniyor.

Para sadece bir kez veriliyor. Ödenek için mutlak surette baþvuru yapmak gerekiyor. Bunun için de 5 yýllýk bir süre sýnýrý bulunuyor. Evlenme yardýmý alan kýz çocuðu 2 yýl saðlýk yardýmý da alýyor.