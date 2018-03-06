Devlet işini kurmak isteyenlere 500 bin euro hibe edecek

"İş sizi çağırıyor" projesiyle gençlere girişimcilik eğitimi, sanayi, turizm, tekstil gibi lokomotif sektörlerde iş kurarak istihdam sağlayan yatırımcılara danışmanlık hizmeti veriliyor.

İSTİHDAMA DESTEK YAĞIYOR

Hükümet, gençlerin çalışma hayatına girişini desteklemek için iki yıl süreli mesleki eğitim ve beceri geliştirme işbirliği projesini yaşama geçiriyor. Gençlere sekiz aylık dönemde hem teorik hem de pratik eğitim verilecek. İşbaşı eğitim programları güçlenerek devam edecek. Katılımcıların genel sağlık sigortası primleri karşılanmaya devam edecek.

50 BİN LİRALIK HİBE

En az yüzde 40 engelli raporuna sahip, girişimcilik eğitim sertifikası olan engellilere işini kurması için İŞKUR tarafından verilen hibe desteği de 50 bin liraya yükseltildi. İŞKUR işbaşı eğitim programları ve meslek kurslarına yönelik programları işverenle birlikte hazırlayacak. Türkiye'nin her ilinde, ilçesinde istihdam protokolleri imzalanarak işbaşı eğitim programları ve istihdam garantili kurslar düzenleniyor.

FONLAR İŞSİZ GENÇLERE

İşsiz gençlere yönlendirilecek projeler için AB fonlarından yaklaşık 500 bin euro destek sağlanacak. Proje kapsamında gençlere girişimcilik becerilerini geliştirmeleri sağlanacak. Köylerdeki, ilçelerdeki gençlerin de yatırım yapması teşvik edilecek. Bilişim, imalat sektöründe asgari ücret üzerinden sağlanan sigorta prim desteği prime esas kazanç tavanı üzerinden verilecek. İstihdam teşviki 31 Aralık 2020 tarihine kadar uygulanacak.

ENGELLİYE İSTİHDAM DESTEĞİ

* 1 milyon 50 bin kişi işe yerleştirildi.

* Mesleki eğitim kurslarından 108 bin 712 kişi yararlandı.

* İşbaşı eğitim programlarından 279 bin 628 kişi yararlandı.

* Girişimcilik eğitim programlarından 85 bin 296 kişi yararlandı.

* 159 eski hükümlü iş sahibi yapıldı.

* 10 bin 991 engelli vatandaşın istihdamı sağlandı.

* Kendi işini kurmak isteyen engelli vatandaşlara hibe verildi.

* İş arayan 3 milyon 989 bin kişi ile görüşüldü.

* 562 bin 445 işyeri ziyareti gerçekleştirildi.

* Doğum yapan kadınlara 15.7 milyon lira ödeme yapıldı.

Kaynak: SABAH