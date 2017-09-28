Devlet işsize özgüven artırıcı destek verecek

Devlet, İŞKUR’a kayıtlı işsizler için İş Kulüpleri Projesi’ni hayata geçiriyor. Proje kapsamında ilk merkez Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu’nun katıldığı törenle İŞKUR Beyoğlu Hizmet Merkezi’nde devreye girdi. Merkezlerde işsizlere iş arama motivasyonu kazandırılacak, psikolojik ve özgüven yükseltici destek verilecek. Sarıeroğlu İş Kulüpleri Projesi’yle istihdam ve işsizlik konusunda yeni bir ivme oluşacağını dile getirerek “İnşallah çalışmalarımız verimli şekilde yürüyecek. Bu konuda tüm çalışma arkadaşlarımızla özveri ve titizlikle etkin şekilde çalışacağız. Türkiye’nin dört bir tarafında pilot uygulamalarımızı yaptıktan sonra Ankara, Elazığ ve Bursa’yı da işin içine katarak projeyi yaygınlaştıracağız. Sonrasında da 81 ilde, ilçelerde yaygınlaştırmayı hedeflediğimiz bir yeni model... Bu modelde hedefimiz dezavantajlı gruplardaki işsiz kardeşlerimiz. Uzun süredir işsiz olan, iş arayan, iş arama yollarını bulamayan ya da iş bulmaktan umudunu kesmiş işsizlerimiz birinci hedef gruplarımız içinde. Yine kadınlarımız çeşitli sebeplerle iş hayatına girmekte zorluk yaşayan, bazı sebeplerle iş hayatına girmekte çekinen kadın iş gücümüz... Yine gençlerimiz önemli bir fırsat penceremiz” dedi.

DANIŞMANLIK VERİLECEK

Bu kulüplerde gençlerin iş hayatına atılmaları için ciddi danışma desteği verileceğini kaydeden Sarıeroğlu, ayrıca Roman vatandaşların ve herhangi bir bağımlılık sorunu yaşayanların da hedef kitle içinde yer aldığı bilgisini verdi. Jülide Sarıeroğlu, yeni projeyle dezavantajlı gruplara yönelik yeni bir modeli hayata geçirdiklerini, işsizlere iş arama motivasyonu kazandıracaklarını ve en kısa zamanda mümkün olan en iyi işe girmeleri konusunda imkan oluşturacalarını, ayrıca danışmanlık faaliyeleriyle de bu kişilere psikolojik ve özgüven yükseltici destek vereceklerini ifade etti. Sarıeroğlu, İstanbul’da personel sayısının artırılmasına ihtiyaç olduğunu da kaydetti.