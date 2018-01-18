Devlet neden vergi alır Devlete neden vergi öderiz? Milyonlarca vatandaş bu soruların yanıtlarını arıyor. Bilindiği üzere kaldığımız evde yaşadığımız yerlerde tükettiklerimiz kadar vergide öderiz. Peki vergi kime neden ödenir? Devlet vergi neden alır? Devlet kişinin bulunduğu yerde; bütünlüğünü ve refahını sağlamak adına kişiler tarafından oluşturulmuş bir mekanizmadır. Nasıl ki bir mağazanın kapanmaması için maddi anlamda gelir elde etmek gerekiyorsa bir devletin de hizmetlerini sürekli hale getirebilmesi için maddi anlamda gelire ihtiyacı vardır. Devlet her sene vatandaş sayısına göre ne kadar parya ihtiyacı olduğunu hesaplayarak duruma göre bir yüzde çıkarır ve vatandaşlarına verdiği hizmetleri ücretlendirir. Devlet varlığını korumak ve refah seviyesini arttırmak için vergi alır. İşte merak edilen ve sık sık araştırılan Devlet neden vergi alır Devlete neden vergi öderiz? Sorularının yanıtları…

Vergi Nedir?

Vergi, devletin yaptığı hizmeti güçlendirmek ve dünya çapında devletin gelişmesine yarar sağlamak amacıyla vatandaşlardan alınan paradır. Türkiye Cumhuriyeti anayasasında yer aldığı üzere her Türk vatandaşı vergi ödemekle yükümlüdür. Türkiye Cumhuriyeti Devleti‘nin gelirlerinin yaklaşık %85’i vatandaşlardan alınan vergilerle sağlanmaktadır.

Devlet neden vergi alır?

Devlet kişinin bulunduğu yerde; bütünlüğünü ve refahını sağlamak adına kişiler tarafından oluşturulmuş bir mekanizmadır. Nasıl ki bir mağazanın kapanmaması için maddi anlamda gelir elde etmek gerekiyorsa bir devletin de hizmetlerini sürekli hale getirebilmesi için maddi anlamda gelire ihtiyacı vardır. Devlet her sene vatandaş sayısına göre ne kadar parya ihtiyacı olduğunu hesaplayarak duruma göre bir yüzde çıkarır ve vatandaşlarına verdiği hizmetleri ücretlendirir. Devlet varlığını korumak ve refah seviyesini arttırmak için vergi alır.

Neden vergi öderiz?

Vergi vermek bir vatandaşın en önemli ödevlerinden birisidir. Bir ürünü kaçak kullanmak, faturasız almak kısa bir süre için size yarar sağlıyor gibi gözükse de aslında devlet adına büyük bir kaos ortamını oluşmasına ve bu nedenle de zaman içinde size zarar veriyor demektir.

Fişsiz olarak aldığınız her üründe kazandığınız KDV değeri aslında size yapılacak olan yol, iş imkanı, hastane ve daha birçok hizmet anlamını taşımaktadır. Devletin durumunu daha iyi bir hale getirmesi için vatandaşların görevlerini bilerek vergi ödemesi gerekmektedir. Yeterli şekilde vergi toplanamaması halinde devletin kasası çöküş aşamasına dahi gelebilmekte ve sistemin yürümesi imkansız hale gelerek rüşvet yaygınlaşmaktadır. Bu da adalet sisteminin dahi sarsıldığı bir toplum anlamına gelir.

Verginin Özellikleri Nelerdir?

Vergiler, bireyler ve kurumlar olmak üzere iki başlıkta, devlet tarafından alınır. Vergide eşitlik ilkesine göre, bir kurum veyahut birey, mali bütçesi ne kadarsa o kadar vergi öder. Örneğin küçük esnafın yapmış olduğu 100 liralık satışta %18 KDV alınırken (KDV: 18 Türk Lirası) , büyük bir şirketin yapmış olduğu 1000 liralık satışta alınacak KDV oranı yine %18’dir. (180 Türk Lirası). Oranlara göz gezdirdiğinizde eşit şekilde vergi alındığına kanaat getireceksiniz.