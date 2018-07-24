Devlet 25 yıl boyunca 3. havalimanından yıllık 1 milyar 45 milyon Euro kira bedeli alacak
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, “Üçüncü havalimanı yıllık kira bedeli, KDV dahil bir milyar 45 milyon Euro. 25 yıl boyunca devlet bunu alacak” dedi.
- İHA
Muş, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda 3. Havalimanı hakkında açıklama yaptı.
Muş, yap-işlet-devret projeleri ile 3 milyar dolar yatırım yapıldığını belirterek, garanti üzeri gelirin 440 milyon Euro olduğunu ifade etti. Muş, “Üçüncü havalimanı yıllık kira bedeli, KDV dahil bir milyar 45 milyon Euro. 25 yıl boyunca devlet bunu alacak” dedi.
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