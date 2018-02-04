Devletin imalat yatırımlarında aslan payı gıdanın

AA muhabirinin 2018 Yılı Yatırım Programı'ndan yaptığı derlemeye göre, 9 sektörü kapsayan imalat sanayisi yatırımları için ayrılan toplam ödenek 2017 yılına kıyasla yüzde 10 düşerek yaklaşık 1 milyar 21 milyon 320 bin liraya geriledi.



Sektörler arasında en fazla ödenek 342,6 milyon lira ile gıdaya ayrılırken, söz konusu tutar geçen yıla oranla yüzde 3,5 düşüş gösterdi. Gıda sektörü içinde en fazla kaynak tahsisi 120 milyon lira ile Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğüne yapıldı. Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ'ye 116 milyon 500 bin lira, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına 57,1 milyon lira, Et ve Süt Kurumuna ise 48 milyon lira ödenek ayrıldı.



Gıda sektörünü 284 milyon lira ile kimya takip ederken, bu kapsamda, ETİ Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğüne 204 milyon lira ödenek tahsis edildi.



Demir-çelik sektörü en fazla tahsis yapılan 3. sektör oldu. Bu çerçevede Makine Kimya Endüstrisi Kurumuna yatırımları için 122 milyon lira kaynak sağlanması öngörülüyor.



En fazla ödenek artışı elektrikli makinelerde



Ödenek artış oranları açısından bakıldığında ilk sırayı elektrikli makineler sektörü aldı. Sektör için ayrılan ödenek 2017 yılına göre yüzde yaklaşık yüzde 912 artırıldı.



Elektrikli makineleri yüzde 27,2 artış oranıyla kimya izledi.



Elektiriksiz makine sektörü için ayrılan ödenekte değişiklik yapılmadı. Basım sanayi, dokuma ve giyim, demiryolu taşıt sanayi sektörleri için ayrılan ödenek ise azaldı.