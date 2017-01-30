İşbaşı Eğitim programıyla iş öğrenirken bin 404 lira kazanacaklar

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdür Vekili Mehmet Ali Özkan, İşbaşı Eğitim Programı'nın, gençlerin tecrübe eksikliğini ortadan kaldırmaya yönelik bir çalışma olduğunu belirterek, "Bugün gençlerimiz mezun olup işverene gittiklerinde, iş görüşmesi esnasında kendilerine yöneltilen temel soru şu; 'Tecrübeniz var mı?' Okuldan yeni mezun olmuş gencin tecrübesinin fazla olması tabii ki beklenemez. Bu programlarla bu açıklığı ortadan kaldırmayı hedefliyoruz" dedi.

İşbaşı Eğitim Programı kapsamında çalışan katılımcılara günlük 54 lira ücret ödendiğini, ayda 26 gün çalışan birisinin bir asgari ücret (bin 404 lira) düzeyinde ücret aldığını belirten Özkan, şöyle konuştu:

STAJ YERİNE DE GEÇİYOR

"Gerek Genel Sağlık Sigortası gerekse iş kazası, meslek hastalığı sigorta primleri yine İŞKUR tarafından yatırılıyor. Mevcut itibarıyla işletmenin buradaki kullanabileceği hak, mevcut çalışanlarının yüzde 10'u ile sınırlı, yani 100 çalışanı olanın yanına 10 kişi vererek iş tecrübelerinin artmasına imkan sağlıyoruz. Gençlerimiz hiçbir zaman çekinmesinler, çünkü bu programlar aynı zamanda staj programlarının yerine de geçiyor." İŞKUR, programı 12 ay uyguluyor.

KİMLER KATILABİLİYOR?

Bu imkandan yararlanmak için 15 yaşını doldurmak, işsiz olmak ve İŞKUR'a kayıt yaptırmak yeterli..