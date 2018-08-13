Devletten öğrencilere karşılıksız 7 bin 400 lira destek geliyor

Liselere giriş sınavlarında ilk bine giren öğrencilere yaklaşık 5 bin liralık nakdi yardımın yanı sıra öğrenciler kültürel ve akademik alanlarda da desteklenecek.

Yeni eğitim yılında 75 bin öğrenci ilk kez özel okul desteğinden faydalanacak.

Okul öncesi için 3 bin 290, ilkokul ve temel lise için 3 bin 960, ortaokul ve lise için 4 bin 610 lira ödenecek. Yeni eğitim yılında, OSB içinde ve dışında açılan veya açılacak özel mesleki ve teknik anadolu liselerinde, öğrenim gören veya görecek öğrencilere belirlenen dallarda 4 bin 590 ile 7 bin 420 lira arasında destek verilecek. (Posta)