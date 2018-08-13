Devletten öğrencilere karşılıksız 7 bin 400 lira destek geliyor
Binlerce kişiye sevindiren haber. Karşılıksız 7 bin 420 lira destek geliyor .18 milyon öğrenciyi desteklemek için tüm imkanlar seferber ediliyor Meslek liselerine, özel okullara eğitim desteği sağlanıyor. Yaklaşık 2.5 milyon dar gelirli öğrenciye harçlık ödenirken, şartlı eğitim yardımından yararlanan başarılı öğrencilere de destek verilecek.
Liselere giriş sınavlarında ilk bine giren öğrencilere yaklaşık 5 bin liralık nakdi yardımın yanı sıra öğrenciler kültürel ve akademik alanlarda da desteklenecek.
Yeni eğitim yılında 75 bin öğrenci ilk kez özel okul desteğinden faydalanacak.
Okul öncesi için 3 bin 290, ilkokul ve temel lise için 3 bin 960, ortaokul ve lise için 4 bin 610 lira ödenecek. Yeni eğitim yılında, OSB içinde ve dışında açılan veya açılacak özel mesleki ve teknik anadolu liselerinde, öğrenim gören veya görecek öğrencilere belirlenen dallarda 4 bin 590 ile 7 bin 420 lira arasında destek verilecek. (Posta)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.