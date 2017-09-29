Dezavantajlı vatandaşlara 12 milyar lira devlet yardımı geliyor

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı verilerinden derlediği bilgilere göre, 2003'ten bu yana düzenli olarak artan sosyal yardımlarla, milyonlarca dezavantajlı vatandaşa destek sağlandı.

Bakanlığın bu yıl ocak-haziran dönemini kapsayan verilerine göre, yoksul vatandaşlar için sağlanan gıda yardımlarının miktarı 110 milyon 531 bin 245 lira, sağlık yardımlarının miktarı ise 10 milyon 237 bin lira oldu. Bakanlık ayrıca dezavantajlı vatandaşlar için hayata geçirilen projelere yaklaşık 60 milyon lira destek verdi.

Eşi vefat eden 273 bin kadına destek

Verilere göre, altı aylık dönemde, eşi vefat eden ve hiçbir maddi geliri bulunmayan 273 bin 631 kadına, toplam 409 milyon 80 bin lira ödeme yapıldı. Eşi vefat eden kadınlara, iki aylık periyotlarla 550 lira nakdi destek ödeniyor.

Sağlık, ebelik hizmetlerine düzenli devam etme ve kız çocuklarının okula gönderilmesi şartıyla annelere ödenen "Şartlı Nakit Yardımları'ndan (ŞNT)" ise 2 milyon 953 bin kişi faydalandı. ŞNT yardımlarının toplam miktarı, 621 milyon liranın üzerine çıktı. Ayrıca 6,65 milyon vatandaşın da Genel Sağlık Sigortası primi ödendi.

Öte yandan, özel bir sosyal yardım kalemi olarak 175 silikozis hastasına da 890 bin liralık maddi destek sağlandı.

Bu yılın ilk altı ayında, 591 bin yaşlı ile 659 bin engelli vatandaşa, yaklaşık 2,5 milyar lira ödendi. Bakıma ihtiyacı olan 494 bin engelliye 2,7 milyar lira evde bakım yardımı ödemesi gerçekleştirildi.

Terörden zarar görenlere yaklaşık 50 milyon lira ödendi

15 Mayıs 2015'te başlatılan, ilk çocuk için 300, ikinci çocuk için 400, üçüncü ve daha fazla sayıdaki çocuklar için 600 lira tutarındaki "doğum yardımı" uygulamasından yılın ilk altı ayında 558 bin 405 aile faydalandı. Annelere yeni doğan bebekleri için 248 milyon 85 bin 143 lira ödeme yapıldı.

Bakanlığın dezavantajlı durumdaki vatandaşlara şimdiye kadar sağladığı yardımların toplam miktarı 12 milyar 606 lira oldu. Yardımlardan 2 milyon 770 bin hanede yaşayan 8 milyon 515 bin vatandaş faydalandı. Vatandaşlara yapılan "Terör Zararı Yardımları" ise yaklaşık 50 milyon lira olarak gerçekleşti.