Dijital dönüşüme ayak uyduramayan şirketlere önemli uyarı

Son aylarda sıkça yapılan küresel çaptaki araştırmalara dikkat çeken Netoloji Yazılım’ın Kurucusu Özgür Erol, KOBİ’lere önemli tavsiyelerde bulundu.

İşletmelerin dijitalleşme süreçlerine destek veren teknoloji şirketlerinden Netoloji adına açıklamada bulunan Özgür Erol, araştırma sonuçlarının bir tehlikeye dikkat çektiğini belirterek “Dijital dönüşüme direnen işletmelerin gelecek 5 yıl içinde dezavantajlı hale geleceğini öngörüyoruz” dedi.

İş süreçlerini kağıt ortamında yürüten ve dijital ortamda excel’e bağlı kalan şirketlerin yavaş kaldıklarını ve müşteri taleplerine gerekli hızda cevap veremediklerinin altını çizen Erol şunları söyledi:

“Yeni nesil teknolojilere yatırım yapmak artık bir zorunluluk haline geldi. Kurumsal kaynak planlama programı kullanmayan, müşteri ilişkilerini bir CRM üzerinden yönetmeyen ya da kurumsal süreç yönetimlerini bir BPM ile yürütmeyen şirketler çağa ayak uyduramamış durumdalar ve bu maalesef işletmenin verimsizliğe ve müşteri ilişkilerine yansıyor. Kağıt ortamında iş yapan işletmeler günümüzde rekabet koşullarında istenilen performansı gösteremiyor. 2000-2017 yıllarını incelediğimizde ortaya çıkan sonuçlar bize gelecek 5 yıl hakkında fikir veriyor. 2000’lerden sonra Forbes 500 şirketlerinin yaklaşık yarısı dijital dönüşümden etkilenerek ilk 500’deki yerini kaybetti. Onların yerini teknolojiyi iyi kullanan şirketler aldı” Dünyada işletmelerin teknolojiye yatırım yaptıkları belirten Erol, Türkiye’de yer yer maliyete dayandığı gerekçesi ile teknolojiye yatırımdan uzaklaşıldığını ve bunun Türkiye ekonomisi için gelecek 5 yılın en büyük tehditlerinden biri olduğunu sözlerine ekledi.