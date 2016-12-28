Dijital para 'Bitcoin' 3 yılın zirvesinde
Dijital para birimi Bitcoin, son 3 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Böylece rekor seviyeye çok yaklaştı.
Dijital para birimi Bitcoin'in fiyatı son 3 yılın en yüksek seviyesine çıkarak rekor seviyeye çok yaklaştı. CoinDesk'in verilerine göre, Bitcoin'in fiyatı bugün düne göre yüzde 2,4 artarak 953,37 dolar seviyesini gördü.
Bitcoin'in değeri 26 Kasım 2013'te 979,45 dolar seviyesine ulaşmıştı. Bu yükselişle birlikte Bitcoin'in toplam piyasa değeri 15,32 milyar dolara ulaştı.
Dolaşımdaki Bitcoin miktarı ise 16.068.125 seviyesinde. (Kaynak: Uzmanpara)
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