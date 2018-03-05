Dinozor kombiler tarihe gömülüyor

Türkiye’de 1978 yılından beri faaliyetlerini sürdüren ısıtma, soğutma ve havalandırma sektörünün en büyük markalarından Japon Daikin, ülkemizdeki büyümesini hızla sürdürüyor. 2011 yılında Airfel’i satın alarak Türkiye iklimlendirme sektörünün iddialı bir yatırımcısı konumuna yükselen Daikin, Sakarya’da bulunan üretim tesisleri, 7 bölge müdürlüğü, 300 bayi, 22 kadın girişimci bayi, 500 satış noktası ve 500’ün üzerindeki yetkili servisiyle hem Türkiye ekonomisine hem de istihdamına katkıda bulunuyor., hem markanın Türkiye’deki faaliyetleri hem de sektör dair sorularımızı yanıtladı. Önder, yakın zamanda yürürlüğe girmesi beklenen Enerji İlişkili Ürünler (ErP) Yönetmeliği ile İstanbul’da yılda ortalama bin 400 lira doğal gaz faturası ödeyen bir kombi kullanıcısının 350 lirasının cebinde kalacağını söyledi.

- Enerji İlişkili Ürünler Yönetmeliği ile hayatımızda neler değişecek, biraz açar mısınız?

Yönetmelikle yoğuşmasız, yani hermetik (konvansiyonel) kombi ve kazanların ithalatı ile üretimine yasak getirilecek. Bu cihazların yerini verimlilik değerleri daha yüksek, azot oksit (NOx), CO ve CO2 gibi atık gaz oranları daha düşük olan, piyasada ‘yoğuşmalı’ olarak bilinen kombi ve kazanlar alacak. Eylül ayında yaptığımız basın toplantısında ‘Dinozor kombi tarih oluyor’, ‘Dinozor kombinizle vedalaşın’ demiştik. Bugün ise ‘Dinozor kombinizle vedalaşma vakti geldi’ diyoruz. O gün segmentinin en küçük premix yoğuşmalı kombisini tanıtırken aslında 21 Nisan’daki bu yönetmelik değişikliğine de dikkat çekmiştik. Bu yönetmelik ile sezonsal verimlilik değeri yüzde 86’nın altında kalan konvansiyonel kombiler ve 400 kW altındaki konvansiyonel kazanlar artık ithal edilemeyecek ve üretilmeyecek. Tüm pazar yoğuşmalı olarak tanımladığımız kombi ve kazan sınıfına kayacak.

- Türkiye ekonomisine bu durumun faydası nasıl olacak?

Bu yönetmelik sonrasında kombi almak, kombisini yenilemek durumunda kalan bir kullanıcı yoğuşmalı bir cihaz için bin TL fazla ödeme yapacak ama kullandıkça kazançlı çıkacak. Ortalamalardan yola çıkarak bir hesap yaparsak, İstanbul’da yılda ortalama bin 400 lira doğal gaz faturası ödeyen bir kombi kullanıcısının 350 lirası cebinde kalacak. Hele de Doğu, Güneydoğu ve İç Anadolu gibi kışların çok sert geçtiği bölgelerimizde bu tasarruf oranı bin lirayı bulacak. Soğuk kış şartlarında yıllık ortalama 2 bin metreküp doğal gaz tüketerek 2 bin 500 liralık doğal gaz faturası ödeyen bir kullanıcı, bundan sonra bin 500 liralık fatura ödeyecek, bin lira tasarruf edecek. Zaman içinde yaşanacak kombi sahipliğini, yeni kombi alımlarını düşünerek her bir abonenin sadece 100 dolarlık tasarruf ettiğini düşünsek, toplamda 1,36 milyar dolarlık tasarruf demek. Yılda 300 lira, 500 lira ülke ekonomimiz için önemli rakamlar. Kazanan kullanıcı ve ülke ekonomisi olacak.

- Siz bu değişime hazır mısınız?

Daikin olarak, yoğuşmalı kombi ve kazanlardaki geniş ürün gamımız ve hibrit ürünlerimiz ile bu değişikliğe hazırız. Yoğuşmalı kombileri Türkiye’de üretmekle kalmayıp tüm dünyaya da ihraç ediyoruz.

- Üretim ve ihracattan bahseder misiniz?

Gururla söylüyorum ki Türkiye’de ürettiğimiz kombileri şu anda 25 ülkeye gönderiyoruz. segmentinin en küçük premix yoğuşmalı kombisi Türkiye ile aynı anda AB ülkelerinde satışa çıktı. Bundan 5 yıl önce 10 milyon dolar seviyesinde olan ihracatımız, geçen yıl itibarıyla 100 milyon doları aştı. Hedefimizde 2020 yılında 200 milyon dolara ulaşmak var. Yönetmelikleri beklemeden teknolojinin sunduğu bütün imkanları, inovatif bir şirket olarak kullanıcılarımıza yansıtırken istihdamdan ihracata ülkemize de değer oluşturmaya devam ediyoruz.

İstanbul’da yılda ortalama bin 400 lira doğal gaz faturası ödeyen bir kombi kullanıcısının 350 lirası cebinde kalacak.