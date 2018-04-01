İhracatta tüm zamanların aylık rekoru kırıldı
İhracatçılar rekor artışla hem Mehmetçik’e hem ülkeye moral verdi. Öncüpınar Sınır Kapısı’nda ihracat rakamlarını açıklayan TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi “Türkiye, mart ayında gerçekleştirdiği 15.1 milyar dolar ihracatla ‘aylık bazda tüm zamanların rekoru’nu kırdı. Hedef yılsonu 170 milyar dolar” dedi.
- YAŞAR KIZILBAĞ
Geçen yıl yüzde 7.4’lük büyüme performansı ile dünyaya ders veren Türkiye, ihracat tarafından da yeni rekorlar kırıyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre Türkiye, mart ayında gerçekleştirdiği 15 milyar 106 milyon dolar ihracat rakamı ile ‘aylık bazda tüm zamanların rekoru’nu kırdı. Ayrıca tarihte ilk defa aylık ihracat 15 milyar dolar barajını aşmış oldu. TİM Başkanı ve beraberindeki heyet, dün Zeytindalı Operasyonu’nun başladığı Öncüpınar sınır hattında, ihracat verilerini paylaştı.
Toplantıda konuşan Büyükekşi, “Ocak-Mart döneminde ihracatımız yüzde 10.4 artışla 40.7 milyar dolara ulaşırken 12 aylık ihracatımız yüzde 10.5 artışla 160 milyar dolara yaklaştı. Yıl sonunda ise hedefimiz, 170 milyar doların üzerine çıkmak” dedi.
SİVİL-ASKER İŞBİRLİĞİ
TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, ekonominin temelinin sağlam bir güvenlik anlayışı ve politik istikrardan oluştuğunu söyledi. Bu iki unsuru koordine ederek, kaynakları en verimli şekilde kullanmaya çalıştıklarını dile getiren Büyükekşi, “Bugün ülkemizin geleceğini inşa ederken, yakaladığımız sivil-asker işbirliği, ekonomimiz ve üretimimiz açısından önemli. Üretimimiz, yatırımlarımız, ihracatımız ve istihdamımız, tamamen güvene ve güvenliğe bağımlı. Ülkeye güvenen binlerce yatırımcı, kararlarında iktisadi prensipler yanında güvenlik parametrelerini de değerlendiriyor” dedi.
TÜRKİYE’NİN BEKASI İHRACATTAN ÖNEMLİ
Artık Türkiye’nin milli kaynaklar ile yerli hava araçları, askeri ekipmanlar, silah ve mühimmat geliştirip ürettiğine ifade eden Büyükekşi, bu sayede hem teröristleri bu topraklardan uzaklaştırıldığını hem de savunma sanayinin ileriye taşındığını dile getirdi. Büyükekşi, “Terör koridoruna geçit vermeyen ülkemiz, bölgenin en önemli oyuncusu olduğunu bir kez daha ispatlamış oldu. Artık tüm dünya şunu çok net öğrendi: Bu coğrafyanın güç dengesinin merkezi ülkemiz sınırları içerisine isabet ediyor. Siyasi, kültürel ve ticari alanlarda dünyada söz sahibi olan ülkemiz, bölgesinin geleceğine karar verilen masada en baş koltukta oturuyor. Bizler için güvenlik, gelecek, ülkemizin bekası, ihracattan da önce gelir” diye konuştu.
TİM’den Mehmetçik’e destek
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), Kilis’te Mehmetçik’e destek verdi. Bu kapsamda TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi başkanlığındaki heyet Kilis İl Jandarma Komutanlığı’nı ziyaret etti. TİM heyeti tarafından hazırlanan, 27 bin iç çamaşırı, 12 bin çorap ve 5 taşınabilir jeneratörden oluşan yardım malzemesi Kilis İl Jandarma Komutanlığı’na teslim etti. Çorum’da yaşayan engelli vatandaş Bedir Madan tarafından askerliğe duyduğu özlemi dile getirmek için yazdığı ve Çanakkaleli asker Can Başer Baydıer tarafından okunan “Asker Olmak İster Gönlüm” şiiri duygusal anlar yaşattı.
SANAYİCİNİN GÖZÜ KDV İADESİNDE
TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, ihracatçıların ve sanayicilerin devreden KDV’lerinin iadesi konusundaki maddenin Meclis’te görüşülen kanundan çıkarılması ile ilgili soruyu cevapladı. Büyükekşi, KDV iadeleri ile ilgili Maliye Bakanı Naci Ağbal’la görüştüklerini ve bu konuda hazırladıkları kitapçığı da kendilerine sunduklarını hatırlatarak, “Sanayicilerin ve ihracatçıların 140 milyar TL KDV iadesi alacağı var. Bu konuda çalışma yapıldı, kanun tasarısı hazırlandı. Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi ancak Meclis’te bu madde kanundan çıkarıldı. Konunun hızlı bir şekilde yeniden Meclis’in gündemine gelmesini bekliyoruz. Konuyla ilgili Maliye Bakanı ile yeniden görüşeceğiz” dedi. Uygulamanın bir an önce hayata geçmesini talep ettiklerini dile getiren Büyükekşi, “Yatırım için kaynak lazım. Kaynağı dışarıda aramaya ve kredi kullanmaya gerek yok. Öz sermayemiz KDV alacağı olarak bekliyor. Bu kaynağın ekonomide yatırıma dönmesi lazım” dedi. Taleplerinin hükümet nezdinde karşılık bulduğunu hatırlatan Büyükekşi, ‘Dava açmayı düşünüyor musunuz?’ sorusu üzerine, “Hükümetle diyalogumuz iyi. Konunun yeniden Meclis’in gündemine geleceğine inanıyoruz. Biz doğru yoldayız, mahkemeye vermeye gere yok” diye konuştu.
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