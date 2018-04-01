İhracatta tüm zamanların aylık rekoru kırıldı

Geçen yıl yüzde 7.4’lük büyüme performansı ile dünyaya ders veren Türkiye, ihracat tarafından da yeni rekorlar kırıyor. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre Türkiye, mart ayında gerçekleştirdiği 15 milyar 106 milyon dolar ihracat rakamı ile ‘aylık bazda tüm zamanların rekoru’nu kırdı. Ayrıca tarihte ilk defa aylık ihracat 15 milyar dolar barajını aşmış oldu. TİM Başkanı ve beraberindeki heyet, dün Zeytindalı Operasyonu’nun başladığı Öncüpınar sınır hattında, ihracat verilerini paylaştı.

Toplantıda konuşan Büyükekşi, “Ocak-Mart döneminde ihracatımız yüzde 10.4 artışla 40.7 milyar dolara ulaşırken 12 aylık ihracatımız yüzde 10.5 artışla 160 milyar dolara yaklaştı. Yıl sonunda ise hedefimiz, 170 milyar doların üzerine çıkmak” dedi.

SİVİL-ASKER İŞBİRLİĞİ

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, ekonominin temelinin sağlam bir güvenlik anlayışı ve politik istikrardan oluştuğunu söyledi. Bu iki unsuru koordine ederek, kaynakları en verimli şekilde kullanmaya çalıştıklarını dile getiren Büyükekşi, “Bugün ülkemizin geleceğini inşa ederken, yakaladığımız sivil-asker işbirliği, ekonomimiz ve üretimimiz açısından önemli. Üretimimiz, yatırımlarımız, ihracatımız ve istihdamımız, tamamen güvene ve güvenliğe bağımlı. Ülkeye güvenen binlerce yatırımcı, kararlarında iktisadi prensipler yanında güvenlik parametrelerini de değerlendiriyor” dedi.