Dişte ithalat azalıyor yerli üretim % 15’e çıktı
10 yıl önce tamamen dışarıya bağımlı olan diş malzemeleri sektöründe de kabuk değişimi yaşanıyor. Yerli üretim seviyesi yüzde 15’lere çıkan sektörün hedefi 2023’te bu rakamı yüzde 30’lara taşımak.
- YAŞAR KIZILBAĞ
Yaklaşık 500 milyon dolar pazar büyüklüğüne sahip olan ve 10 yıl önce tamamen dışarıya bağımlı olan Türk diş malzemeleri sektörü yerli üretime yöneldi. Sektör son 10 yılda yerli üretim ve ihracat oranını yüzde 15’ler seviyesine taşıdı. Diş Malzemeleri Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (DİŞSİAD) Ali Çakır “İhracat için üretim yapmamız gerekiyor. Şu anda yerli üretimin payı yüzde 10-15 seviyelerinde. Bunu 2023’te yüzde 30 seviyelerine çıkarmayı, sektör hacmini de 1 milyar dolar seviyesine çekmeyi hedefliyoruz” dedi.
FUAR 12 NİSAN’DA
Çakır “Bunlar ulaşılmayacak rakamlar değil. Diş hekimi sayımız 2023’te mevcudun iki katına çıkacak. Türk diş malzemeleri sektörünün üretim kalitesini ve son teknoloji ürünlerini önce kendi hekimlerimize çok iyi anlatmalıyız” diye konuştu.
12 Nisan’da 15. IDEX - İstanbul Ağız-Diş Sağlığı Cihaz ve Malzemeleri Fuarı’nı düzenleyeceklerini de belirten Çınar, IDEX’in Avrupa’da Almanya’dan sonra ikinci, bölge coğrafyasında ise Dubai’deki AEEDC fuarından sonra üçüncü büyük fuarı olduğunu söyledi. Ali Çakır, yerli üretim ve ihracat için fuarların çok büyük öneme sahip olduğunu belirtti. Çakır, “Türk diş malzemeleri sektörünün geldiği noktayı hem Türk diş hekimlerimize hem de yabancı diş hekimlerine sergilemenin yolu bu fuardan geçiyor. 20 ülkeden 1.500 yabancı ziyaretçiyi ağırlayacağız. 160 üretici firma fuarımızda son teknoloji ürünlerini sergileyecek. Ziyaretçi sayısı bakımından Dubai’yi orta vadede geride bırakmayı öngörüyoruz” dedi.
Yılda 600 bin implant çakılıyor
Türkiye’de yılda 600 bin implant çakıldığının altını çizen DİŞSİAD Başkanı, “Yerli üretim için bu bir fırsattır.Bugün Türkiye’de İmplant üretimi yapan 10’a yakın firma var. Bu sayının önümüzdeki yıllarda artmasını bekliyoruz. Avrupa’da bir implant çakımı Bin Euro. Türkiye’de ise bu rakam bin Türk Lirası. Yerli ürünlerin kalitesi ve teknolojisi ise bazı Avrupa ülkelerinin önünde. Bir İmplantın kalitesi 10 yıl içerisinde belli olur” şeklinde konuştu.
100 bin kişiye 30 diş hekimi
Türkiye’de 100 bin kişiye düşen diş hekimi sayısının Avrupa’ya göre çok düşük olduğunu belirten Ali Çakır “Bu rakam Avrupa’da 90, Yunanistan’da ise 120. Dişçi koltuğuna oturmak eskiden sadece zenginlerin yapabildiği bir işti. Şimdi, devletimizin kurduğu Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri sayesinde tedavi süreçleri tabana yayıldı. Bu hem sağlık açısından hem de sektörel gelişim açısından son derece olumlu bir gelişme” dedi.
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