Dişte ithalat azalıyor yerli üretim % 15’e çıktı

Yaklaşık 500 milyon dolar pazar büyüklüğüne sahip olan ve 10 yıl önce tamamen dışarıya bağımlı olan Türk diş malzemeleri sektörü yerli üretime yöneldi. Sektör son 10 yılda yerli üretim ve ihracat oranını yüzde 15’ler seviyesine taşıdı. Diş Malzemeleri Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (DİŞSİAD) Ali Çakır “İhracat için üretim yapmamız gerekiyor. Şu anda yerli üretimin payı yüzde 10-15 seviyelerinde. Bunu 2023’te yüzde 30 seviyelerine çıkarmayı, sektör hacmini de 1 milyar dolar seviyesine çekmeyi hedefliyoruz” dedi.

FUAR 12 NİSAN’DA

Çakır “Bunlar ulaşılmayacak rakamlar değil. Diş hekimi sayımız 2023’te mevcudun iki katına çıkacak. Türk diş malzemeleri sektörünün üretim kalitesini ve son teknoloji ürünlerini önce kendi hekimlerimize çok iyi anlatmalıyız” diye konuştu.

12 Nisan’da 15. IDEX - İstanbul Ağız-Diş Sağlığı Cihaz ve Malzemeleri Fuarı’nı düzenleyeceklerini de belirten Çınar, IDEX’in Avrupa’da Almanya’dan sonra ikinci, bölge coğrafyasında ise Dubai’deki AEEDC fuarından sonra üçüncü büyük fuarı olduğunu söyledi. Ali Çakır, yerli üretim ve ihracat için fuarların çok büyük öneme sahip olduğunu belirtti. Çakır, “Türk diş malzemeleri sektörünün geldiği noktayı hem Türk diş hekimlerimize hem de yabancı diş hekimlerine sergilemenin yolu bu fuardan geçiyor. 20 ülkeden 1.500 yabancı ziyaretçiyi ağırlayacağız. 160 üretici firma fuarımızda son teknoloji ürünlerini sergileyecek. Ziyaretçi sayısı bakımından Dubai’yi orta vadede geride bırakmayı öngörüyoruz” dedi.