Diyarbakır 'Başlar Barajı' tamamlandı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yapımı tamamlanan Başlar Barajı'nın sulama projesinin de hizmete alınmasıyla Diyarbakır'da 38 bin 200 dekar zirai alanın suyla buluşacağı belirtildi.

Temelden yüksekliği 30 metre olan Başlar Barajı'nın sulama maksatlı inşa edildiğini ifade edilen açıklamada, yaklaşık 1 milyon metreküp gövde hacmine sahip barajın 29 milyon metreküp su biriktirme kapasitesi bulunduğu aktarıldı.

Geçen yıl ocak ayında barajın sulama projesinin inşaat sözleşmesinin imzalandığına işaret edilerek inşaat çalışmalarının tamamlanmasıyla Başlar Barajı'nda gelecek günlerde su tutma işleminin gerçekleşeceği vurgulandı.

Bölge çiftçisinin sulama alanından yılda 2 ürün alabileceğine dikkat çekilen açıklamada, dekar başına 400 lira gelir artışı sağlayacak proje sayesinde ülke ekonomisine yıllık 19 milyon lira katkı verileceği, ayrıca projenin 5 bin kişiye istihdam alanı oluşturulacağı bildirildi.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, bölgede yaşanan terör olaylarına rağmen DSİ'nin yatırımlarına hız kesmeden devam ettiğini aktardı.

Eroğlu, şunları kaydetti:

"Ülkemizdeki su kaynaklarının etkin yönetimini sağlamak için yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Diyarbakır'da tamamladığımız Başlar Barajı da bu projelerimizden birisi. Barajın sulama kısmını en kısa sürede tamamlayarak Diyarbakırlı vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Diyarbakır her şeyin en iyisini hak ediyor."