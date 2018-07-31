Diyarbakır OSB için yatırımcı kuyrukta

Teşvikler sayesinde yatırımcının gözdesi haline gelen Diyarbakır OSB’de 5 yıl önce 3 bin olan çalışan sayısı bu süre içerisinde fabrikaların devreye alınmasıyla çalışan sayısı 7 bini aştı. 100’ü aşkın girişimcinin arsa tahsisi için sıra beklediği bölgede, inşaat ve proje aşamasındaki işletmelerin üretime geçmesiyle çalışan işçi sayısı 15 bine yükselecek. Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Odabaşı 15 yıl öncesine kadar girişimcilerin ilgi duymadığı bölgeye teşvik uygulamaları sayesinde ilginin yükseldiğini, bu sayede mermer, gıda, mobilya ve inşaat sektörlerinde üretim yapan fabrikaların kurulduğunu söyledi.

285 FİRMAYA ARSA

Üç etaptan oluşan bölgede 286 firmaya arsa tahsisi yapıldığını, bunlardan 201’inde üretim olduğunu dile getiren Odabaşı, diğer 85’inin ise inşaat ve proje aşamasında olduğunu aktardı. Odabaşı, yoğun talep dolayısıyla 4 etabın oluşturulması için çalışmalar yürütüldüğünü vurgulayarak, “Üretimdeki fabrikalarda 7 binin üzerinde istihdam var. 3 etap ve 4 etabın devreye girmesiyle 15 bin istihdam hedefliyoruz. Arıtma tesisimiz olmadığı için iplik, dokuma ve boyahane gibi fabrikalar kurulamıyordu. Şimdi arıtma tesisimizi kuruyoruz, iki yıl içerisinde inşallah 15 bin çalışana ulaşırız” ifadelerini kullandı.

TEŞVİKLER BÜYÜK

Diyarbakır’ın teşvik uygulaması, genç nüfusu ve coğrafi konumu ile büyük avantajlara sahip olması dolayısıyla yatırımcıların yoğun ilgi gösterdiğini vurgulayan Odabaşı, “OSB’de yatırım yapmak isteyenlerden istihdam kapasitesi büyük firmalara öncelik veriyoruz. 100’ün üzerinde firma arsa tahsisi için bekliyor. Tekstil gibi istihdamı yüksek sektörler önceliğimiz.” dedi. Teşvik uygulamasının girişimcilere sigorta desteği ile kurumlar vergisinde büyük avantaj getirdiğini belirten Odabaşı, “OSB’de 10 milyon dolar tutarında yatırım yapan bir kişi teşvikten faydalandığı sürece 10 milyon lirasını geri alıyor. İki bin kişi çalıştıran bir firma aylık 2 milyon lira kazancı oluyor ayrıca vergi muafiyetleri var” diye konuştu.

Gurbetçiler de yatırıma geldi

Başkan Aziz Odabaşı, yaklaşık 40 yıldır Almanya’da yaşayan 3 gurbetçinin, doğdukları topraklara katkı sunmak amacıyla OSB’de yaklaşık 10 milyon Euro tutarında fotovoltaik güneş paneli fabrikası, Kanada’dan gelen gurbetçi Yüksel Kaya’nın ise kentin ilk çikolata fabrikasını kurduğunu belirtti. Bölge Avrupa’da binlerce gurbetçinin ülkeye yatırım yapmak için arayışta olduğunu ifade eden Odabaşı, şunları kaydetti: “Bölgemiz güvenli hale geldi. Avrupa’daki yatırımcıların büyük ilgisi var. Almanya, Avusturya ve Fransa’daki gurbetçileri Diyarbakır’a yatırıma davet edeceğiz. Yatırım yapmış gurbetçilerimizle Avrupa’daki iş insanlarını yatırıma davet edeceğiz” şeklinde konuştu.