Diyarbakır'da 'Mezopotamya Mücevher Fuarı' kapılarını açtı

Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odasınca, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde ikincisi düzenlenen, kuyumculuk ve mücevher alanında üretici, toptancı ve ihracatçı firmaları buluşturan "2. Mezopotamya Mücevher Fuarı"nda 500 milyon lira değerindeki 2 ton altın ve mücevher ürün yurt içi ve dışından gelen katılımcıların beğenisine sunuldu.

Fuarda altından yapılan "elbise" ve "karpuz" ilgi gördü.

Fuarın açılışı dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Diyarbakır'ın gelişen ekonomisinde, geleceğe doğru güvenle büyümesinde fuarın anlamlı katkı sağlayacağına içtenlikle inandığını söyledi.

Güzeloğlu, Diyarbakır'ın tarihi boyunca çevresini etkileyen, yönlendiren, ekonomik olarak ileriye taşıyan ve katkı sunan bir şehir olduğuna işaret ederek, sadece stratejik önemi değil, sahip olduğu beşeri ve sosyal zenginlikleri, tarihin her döneminde var olan ticaret geleneği, bunu destekleyen sosyal ve fiziksel altyapıları ile yörenin merkez konumuna taşındığını aktardı.

Kent ekonomisinde değerlere sadece sahip olmanın yetmeyeceğine, onları doğru ve sürdürülebilir bir hale getirmenin gerektiğine dikkati çeken Güzeloğlu, "Diyarbakır'ın geleceğe doğru yürüyüşünde şüphesiz hizmetler sektörü ve alt başlık içerisinde de fuarlar çok önemli bir yer tutuyor." dedi.

TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi ile Diyarbakır'da fuarcılığın gelişmesinin önemine de değinen Güzeloğlu, şunları kaydetti:

"Diyarbakır'ın tarihten gelen zenginliği ve geleceğe dair iddiası olan yürüyen şehir kimliği ile bu fuarların artmasını, ihtisas fuarlarıyla zenginleşmesini içtenlikle destekliyoruz. Mücevher başlığı altında düzenlenen fuarın katma değerinin çok fazla olduğunu biliyoruz. Şüphesiz ülkenin her köşesinde sağlanan huzur ve güven ortamında olduğu gibi bugün Diyarbakır'ımız da ekonomik ve sosyal kalkınmaya odaklanmıştır."

Güzeloğlu, Diyarbakır'da mücevher fuarının gerçekleştirilmesinde emeği geçenlere ve katkı sunanlara teşekkür etti.

Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanı Mustafa Akkul, tüm katılımcılara teşekkür etti.

Akkul, fuara Türkiye'nin dört bir yanı ile Irak, İran ve Suriye başta olmak üzere birçok ülkeden katılım olduğunu belirtti.

Törende Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya da konuşma yaptı.

Daha sonra fuarın açılışı gerçekleştirildi.

Fuara katılan sektör temsilcileri ve firmalar Diyarbakır'da bulunmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, fuarın hayırlı olmasını dilediler. Fuar 3 gün sürecek.