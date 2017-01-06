Diyarbakır’dan ‘doğduğun yere yatırım yap’ daveti

Güneydoğu’nun en önemli şehirlerinden olan Diyarbakır’dan Türkiye geneline yatırım çağrısı geldi. Hem valilik hem de oda ve borsa başkanları yatırımcıları şehre davet etti. Bu kapsamda ilk adımı Diyarbakır Valiliği atıyor. İlk aşamada Diyarbakır kökenli olan yurt içi ve yurt dışında iş yapan işadamları şehre davet edilecek. Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy, şehrin yatırım potansiyelinin bir kez daha hatırlatılacağını belirterek, “Memleketlerine yatırım yapmaları konusunda talepte bulunmak için bir çağrımız olacak. Şu an isimler konusunda tespitler noktasında bazı çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki haftalarda bunu gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Telefonla davet edeceğiz. Bir günlük program olacak” dedi. Yabancı yatırımcılardan nabız tutmak için ön görüşme yapanların olduğunu dile getiren Aksoy “Henüz yatırım aşamasına gelmiş değil. Weber kimyasal yapışkan inşaat malzemeleri üreten bir firma onların bazı çalışmaları var” diye konuştu.

10 BİN KİŞİYE İSTİHDAM

Vali Aksoy, bir grup gazeteciye şehirdeki yatırım fırsatları ve ekonomik durumla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bölgedeki en önemli sıkıntının istihdam olduğunun altını çizen Aksoy “Bu sorunu gidermek için yürütülen çalışmalar var. Bunlardan belirli bir aşamaya gelmiş olan Tekstilkent OSB’nin tüzel kişiliği oluşturuldu. Parselasyon planları tamamlanacak, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından bunun ihalesi gerçekleştirilecek. Orada hedefimiz yaklaşık 10 bin kişiye istihdam sağlayacak bir organize sanayi bölgesini harekete geçirmek” dedi.

Diyarbakır’da lojistik köy kurmayla ilgili bir çalışma olduğunu bildiren Aksoy “Onun da arazi seçimi yapıldı. Üzerinde çalışmalarını sürdürüyoruz. Diyarbakır, deniz yolu hariç diğer üç ulaşıma sahip bir kent. Bölgenin önemli merkezlerinden birisi. Özellikle bir lojistik köy kurarak ticari anlamda kent ekonomisine katkı sağlayacak bir konuma Diyarbakır’ı getirmek. Diyarbakır ayrıca tarım şehri. Tarımsal üretimin işlenerek üzerinde katma değer yaratması bakımından ekonomiye katkı sağlayacağını düşündüğümüz bir alan.

GIDA İHTİSAS OSB’Sİ

Bir gıda ihtisas organize sanayi bölgesi kuralım düşüncesi oluştu. Bu sanayi bölgesini de Urfa yolu üzerinde kurulmasını planlıyoruz. Ön çalışmalar başladı. Kuruluş aşaması bir altı ayı bulabilir” dedi. Silvan Barajı’nın devam ettiğini ve belirli bir aşamaya geldiğini aktaran Vali Hüseyin Aksoy “Bu tamamlandığında bölgede çok ciddi bir tarımsal alan sulanmış olacak. Proje tamamiyle bittiğinde 300 bin kişiye ek istihdam sağlayacağı öngörülüyor” diye konuştu.