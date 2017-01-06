Diyarbakır’dan ‘doğduğun yere yatırım yap’ daveti
Güneydoğu’nun en önemli şehirlerinden biri olan Diyarbakır’dan yatırım daveti var. Bu kapsamda ilk adımı Diyarbakır Valiliği atıyor. İlk aşamada Diyarbakır kökenli olan yurt içi ve yurt dışında iş yapan işadamları şehre davet edilecek.
- Ercan Baysal
Güneydoğu’nun en önemli şehirlerinden olan Diyarbakır’dan Türkiye geneline yatırım çağrısı geldi. Hem valilik hem de oda ve borsa başkanları yatırımcıları şehre davet etti. Bu kapsamda ilk adımı Diyarbakır Valiliği atıyor. İlk aşamada Diyarbakır kökenli olan yurt içi ve yurt dışında iş yapan işadamları şehre davet edilecek. Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy, şehrin yatırım potansiyelinin bir kez daha hatırlatılacağını belirterek, “Memleketlerine yatırım yapmaları konusunda talepte bulunmak için bir çağrımız olacak. Şu an isimler konusunda tespitler noktasında bazı çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki haftalarda bunu gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Telefonla davet edeceğiz. Bir günlük program olacak” dedi. Yabancı yatırımcılardan nabız tutmak için ön görüşme yapanların olduğunu dile getiren Aksoy “Henüz yatırım aşamasına gelmiş değil. Weber kimyasal yapışkan inşaat malzemeleri üreten bir firma onların bazı çalışmaları var” diye konuştu.
10 BİN KİŞİYE İSTİHDAM
Vali Aksoy, bir grup gazeteciye şehirdeki yatırım fırsatları ve ekonomik durumla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bölgedeki en önemli sıkıntının istihdam olduğunun altını çizen Aksoy “Bu sorunu gidermek için yürütülen çalışmalar var. Bunlardan belirli bir aşamaya gelmiş olan Tekstilkent OSB’nin tüzel kişiliği oluşturuldu. Parselasyon planları tamamlanacak, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından bunun ihalesi gerçekleştirilecek. Orada hedefimiz yaklaşık 10 bin kişiye istihdam sağlayacak bir organize sanayi bölgesini harekete geçirmek” dedi.
Diyarbakır’da lojistik köy kurmayla ilgili bir çalışma olduğunu bildiren Aksoy “Onun da arazi seçimi yapıldı. Üzerinde çalışmalarını sürdürüyoruz. Diyarbakır, deniz yolu hariç diğer üç ulaşıma sahip bir kent. Bölgenin önemli merkezlerinden birisi. Özellikle bir lojistik köy kurarak ticari anlamda kent ekonomisine katkı sağlayacak bir konuma Diyarbakır’ı getirmek. Diyarbakır ayrıca tarım şehri. Tarımsal üretimin işlenerek üzerinde katma değer yaratması bakımından ekonomiye katkı sağlayacağını düşündüğümüz bir alan.
GIDA İHTİSAS OSB’Sİ
Bir gıda ihtisas organize sanayi bölgesi kuralım düşüncesi oluştu. Bu sanayi bölgesini de Urfa yolu üzerinde kurulmasını planlıyoruz. Ön çalışmalar başladı. Kuruluş aşaması bir altı ayı bulabilir” dedi. Silvan Barajı’nın devam ettiğini ve belirli bir aşamaya geldiğini aktaran Vali Hüseyin Aksoy “Bu tamamlandığında bölgede çok ciddi bir tarımsal alan sulanmış olacak. Proje tamamiyle bittiğinde 300 bin kişiye ek istihdam sağlayacağı öngörülüyor” diye konuştu.
YATIRIMCI RAHATLIKLA GELEBİLİR
Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Sayar, 81 ildeki güvenlik ne ise Diyarbakır’ın onların gerisinde olmadığına dikkat çekerek, yatırım yapmak isteyenlerin rahatlıkla gelebileceğini söyledi. Kritik süreçten geçildiğini, mevcut yatırımların ayakta tutulması gerektiğini ifade eden Sayar “Buna dönük teşviklerde mevcut yatırımlar göz önünde bulundurulmalı. Nefes kredisi ile ilgili Diyarbakır’dan krediye ilgi var. Diyarbakır limitinin yüzde 60’ı kullanılmış durumda. 125 işletme kredisini çekti” dedi. Diyarbakır Ticaret Borsası Başkanı Engin Yeşil ise büyükşehirler içerisinde en güvenli ilin Diyarbakır olduğunu belirterek, “En büyük sıkıntı finansman. Bankalara kredi başvurusu yapınca teminat sorunu yaşanıyor. 10 milyon TL değerinde bir fabrikanın değerini 2-3 milyon TL olarak kabul ediyorlar” dedi. Önemli olanın finansman ve krediye erişim olduğunu aktaran Yeşil “Yüzde 20-25 faiz dese de kullanmak zorunda işletmeler. Sur esnafının çeklerinin yüzde 60 çekleri yazıldı” diye konuştu.
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