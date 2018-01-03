Dizilerden ekonomiye 350 milyon dolar katkı
Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan edinilen bilgiye göre, özellikle son 10 yıllık dönemde önemli bir sıçrama yapan Türk dizi sektörü, bu konudaki ihracat oranlarında da ABD’nin ardından ikinci sıraya yerleşti.
Bakanlığın verilerine göre, Türk dizileri halihazırda 140’tan fazla ülkede izleniyor. ABD’den Rusya’ya, Balkanlar’dan Orta Doğu’ya ve Uzak Doğu’dan Latin Amerika’ya kadar dünyanın dört bir yanında yayınlanan ve milyonlarca kişi tarafından takip edilen Türk dizilerinden sağlanan ihracat geliri ise yıllık 350 milyon doların üzerine çıktı. Türk dizilerinin ihraç edildiği bölgelerin başında Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkeleri (MENA) geliyor. Bu bölgeyi sırasıyla Doğu Avrupa, Batı Avrupa, Asya, ABD ve Latin Amerika ülkeleri takip ediyor. Sektörden alınan bilgilere göre, bugüne kadar en fazla ihraç edilen diziler arasında ‘Adını Feriha Koydum’, ‘Gümüş’, ‘Fatmagül’ün Suçu Ne’, ‘Ezel’ yer alıyor.
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