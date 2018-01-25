Doğa Sigorta A.Ş kasko poliçesi yaptıranlara sağlık kontrol paketi hediye ediyor
Hayat dışı branşlarda sunduğu farklı ürünlerle sigortalıların güvenini kazanan Doğa Sigorta A.Ş kasko poliçesi yaptıran sigortalılara Kolan Hospital Group işbirliğiyle Kontrol Paketi hediye ediyor. Yer aldığı branşlarda sigortalıların aileleri ve sevdiklerini de güvence altına alan bir yaklaşım sergileyen şirket, bu iş birliği kapsamında kasko yaptıranların eş ve çocuklarına da avantajlı fiyatlar sunuyor.
Sahip olduğu yaygın acente, servis ve hizmet ağıyla sektörde örnek gösterilen Doğa Sigorta A.Ş sunduğu farklı ürünlerle sigortalıların yaşamlarını güvence altına alırken onları sürpriz hediyelerle mutlu etmeyi sürdürüyor. Sigortalılardan aldığı güçle en çok tercih edilen sigorta şirketleri arasında yer alan Doğa Sigorta A.Ş, kasko poliçesi yaptıran sigortalılara Kolan Hospital Group iş birliğiyle, Kontrol Paketi hediye ediyor.
Eş ve çocuklar için de avantajlı fiyatlar…
İstanbul, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Yalova illerinde ikamet eden otomobil sahibi gerçek kişi sigortalılar, kasko dahilinde farklı kategorilerde sunulan Kontrol Paketlerinden birini tercih edebiliyor. Üroloji, Genel Cerrahi, Kardiyoloji, Fizik Tedavi ve Göz Paketi olmak üzere 5 farklı kategoride sunulan Kontrol Paketlerinden, kasko sahibi faydalanabiliyor. Poliçe sahibinin eş ve çocukları için ise avantajlı fiyatlar sunuluyor.
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