Doğa Sigorta A.Ş kasko poliçesi yaptıranlara sağlık kontrol paketi hediye ediyor

Sahip olduğu yaygın acente, servis ve hizmet ağıyla sektörde örnek gösterilen Doğa Sigorta A.Ş sunduğu farklı ürünlerle sigortalıların yaşamlarını güvence altına alırken onları sürpriz hediyelerle mutlu etmeyi sürdürüyor. Sigortalılardan aldığı güçle en çok tercih edilen sigorta şirketleri arasında yer alan Doğa Sigorta A.Ş, kasko poliçesi yaptıran sigortalılara Kolan Hospital Group iş birliğiyle, Kontrol Paketi hediye ediyor.

Eş ve çocuklar için de avantajlı fiyatlar…

İstanbul, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Yalova illerinde ikamet eden otomobil sahibi gerçek kişi sigortalılar, kasko dahilinde farklı kategorilerde sunulan Kontrol Paketlerinden birini tercih edebiliyor. Üroloji, Genel Cerrahi, Kardiyoloji, Fizik Tedavi ve Göz Paketi olmak üzere 5 farklı kategoride sunulan Kontrol Paketlerinden, kasko sahibi faydalanabiliyor. Poliçe sahibinin eş ve çocukları için ise avantajlı fiyatlar sunuluyor.