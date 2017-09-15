Doğan hisselerine mektup darbesi

GÜNDEME düşen skandal mektup ve vergi incelesi nedeniyle Doğan Grubu’na bağlı hisselerde dün sert düşüşler yaşandı. Doğan Holding hisseleri güne yüzde 5.7, Hürriyet Gazetecilik hisseleri ise yüzde 7.5 düşüşle başladı. Hisseler günü ise yüzde 1-3 aralığında düşüşle kapatırken, Aydın doğan’ın sahibi olduğu Doğan Holding, hisselerdeki hareketlilikle ilgili Borsa İstanbul’a bir açıklama yapmayarak sessiz kaldı. Dün Türkiye Gazetesi’nde çıkan bir yazıda Doğan Holding’in patronu Aydın Doğan’ın 2011 yılında 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Başdanışmanı Ahmet Sever’e, kamuoyunda ‘kağıt davası’ olarak bilinen ve 8 yıla kadar hapis öngören davadan kurtulmak için yazdığı mektup yer aldı. O dönemde çıkarılan Vergi Barışı’ ile ilgili taleplerini sıralayan Aydın Doğan ‘Ahmetçiğim’ diye başlayan mektubunda özetle ‘konunun kendisi açısından çözüme kavuşturulmasını’ talep ediyor. Alınan bilgiye göre Cumhurbaşkanı onayı sonrasında 6111 Sayılı Kanun 25 Şubat 2011’de Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.







SGK’DAN İNCELEME



Doğan, o dönemde 3 kat vergi cezası ödemekten kurtuldu ancak Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nda ‘hapisten kurtulmak’ için istediği ikinci değişiklik yapılmadı. Doğan’a 8 yıl 9 aya kadar hapis öngören ‘kağıt davası’ 2015 yılında usulüne uygun açılmadığı için bozulmuş ancak 2016 yılı başında Yargıtay’ın bir başka kararıyla yeniden yargılanması gündeme gelmişti. Türkiye Gazetesi’nde yer alan ve hisselerde düşüşe neden olan bir başka haberde ise müfettişlerin 3 milyon lirayı aşkın SGK matrahı kaçırıldığı için SGK müfettişlerinin Doğan Gurubu binasında denetim yaptığı yer aldı.



KAĞIT DAVASI NEYDİ?



Sermaye Piyasası Kurulu, o dönemde Doğan Grubu gazetelerinin kullandığı kağıtların Aydın Doğan’ın yurt dışında kurdurduğu off-shore şirketler üzerinden aldırdığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu. SPK, böylelikle borsada işlem gören halka açık iki şirketin Sermaye Piyasası Kanunu’na aykırı olarak şirket kârının ve mal varlığının azaltıldığı iddiasında bulunmuştu. İstanbul Başsavcılığı da Aydın Doğan, kızı Hanzade Vasfiye Doğan, şirketlerin yöneticileri Ali Rıza Temuroğlu ile İmre Barmenbek haklarında dava açmıştı. Başsavcılık, usulsüz kağıt alımı işleminin Doğan ve diğer üç sanık tarafından birden çok kez yapıldığı gerekçesiyle ‘zincirleme suç’ hükümlerinin uygulanmasını istemişti. Buna göre sanıklar hakkında 2 yıl 6’şar aydan 8 yıl 9’ar aya kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.