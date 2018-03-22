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Doğan Holding'in Demirören Medya Grubu'na satışı için görüşmelere başlandı

Doğan Holding, yazılı ve görsel medya bölümünde faaliyet gösteren ortaklıklarının Demirören Holding'e finansal borçların indirim konusu yapılması suretiyle 890 milyon dolar hisse değeri üzerinden satışı ve devri konusunda görüşmelere başlandığını bildirdi.

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Doğan Holding, yazılı ve görsel medya bölümünde faaliyet gösteren ortaklıklarının borçların arındırılmasıyla 890 milyon dolar bedelle Demirören Holding'e satılması için görüşmelere başlandığını bildirdi.

 

Konuya ilişkin Doğan Holding'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Şirketimizin aralarında Yaysat, Posta, Fanatik, DHA, Doğan TV Holding, Kanal D, CNN Türk, Hürriyet ve D Smart'ın da bulunduğu, yazılı ve görsel medya bölümünde faaliyet gösteren doğrudan ve dolaylı bağlı ortaklıklarımızdan önemli bir kısmının sermayelerinde sahip olduğumuz paylarımızın tamamının satışı ve devri konusunda, 1.1 milyar dolar işletme değerinden, ilgili finansal borçların indirim konusu yapılması suretiyle, 890 milyon dolar hisse değeri üzerinden, Demirören Holding ile görüşmelere başlanmıştır."

Doğan Medya'nın Yıldırım Demirören'in babası Erdoğan Demirören'in yönetim kurulu başkanı olduğu Demirören Holding'e satılışı, Türkiye tarihinin en büyük medya sahipliği değişimi olarak ifade ediliyor.

 

 

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