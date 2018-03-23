Doğan Medya Grubu'nun Alman ortağı Axel Springer, satışla ilgili kararını verdi

Alman yayın kuruluşu Axel Springer, Doğan Grubu’ndaki hisselerinden ortaklığını çekti. Almanya’daki en büyük yayın kuruluşu olan Axel Springer, Doğan Medya Grubu’ndaki hisselerini tümüyle elden çıkarma kararını bir kez daha ifade etti.



2007 yılından bu yana Business İnsider haber sitesinin sahibi Axel Springer yayın kuruluşu, Doğan Grubu’nun yatırımcıları arasında yer alıyordu. Springer, Doğan Medya Grubu’nun Demirören Holding’e satış ve devri gerçekleşince Doğan TV’deki hisselerini tümüyle elden çıkaracağını duyurdu.



Axel Springer’in yaptığı açıklamada “Şirketin şu anda Doğan TV Holding’de yüzde 7’lik bir payı var ancak bütünüyle çekilme konusunda kesin bir niyet ve buna uygun anlaşmalar bulunmaktadır” denildi.



Grup, 2006 yılında Doğan TV’nin hisselerinin yüzde 25’ini 375 milyon Euro karşılığı satın almıştı. 2009 yılında ise Springer’in Doğan Yayın Holding’deki hisselerinin oranı yüzde 29’a çıkmıştı. Axel Springer CEO’su Mathias Doepfner, Türkiye’ye yeni yatırım yapmayacaklarını ve Doğan Medya’da kalan paylarını 2022’ye kadar kademeli olarak satacaklarını açıkladı.



Hürriyet, CNN Türk, Kanal D ve Hürriyet gazetesini de bünyesinde bulunduran Doğan Holding geçtiğimiz günlerde satışını Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla gerçekleştireceğini duyurmuştu.



Almanya’da Bild, B.Z., Die Welt gibi günlük gazeteleri çıkan Axel Springer’in 15 binden fazla çalışanı bulunuyor ve yıllık cirosu yaklaşık 3 milyar 290 milyon Euro.



(Bloomberg)